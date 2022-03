Começa a cúpula da OTAN sobre a guerra na Ucrânia

Bruxelas, 24 Mar Os líderes da OTAN lançaram uma cúpula extraordinária na quinta-feira para avaliar como podem dar à Ucrânia mais apoio para se defender contra a invasão da Rússia, e apoiar um novo fortalecimento na parte oriental da Aliança com quatro novos batalhões na Bulgária, Romênia, Hungria e Eslováquia. Os chefes de Estado e de governo dos 30 aliados estão reunidos em Bruxelas para mostrar unidade face à agressão ordenada pelo presidente russo, Vladimir Putin, numa reunião em que o ucraniano Volodymir Zelensky também participará por videoconferência. “Estamos unidos em condenar a agressão não provocada do Kremlin e em nosso apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia”, bem como “determinados a continuar a impor custos à Rússia para acabar com esta guerra brutal”, que tem hoje um mês, disse o secretário-geral aliado, Jens Stoltenberg, no início da reunião. Uma das principais preocupações da Aliança é que as tropas russas possam realizar um ataque com armas químicas na Ucrânia, portanto, espera-se que os aliados concordem em entregar equipamentos aos ucranianos para proteção contra ameaças químicas, biológicas ou mesmo nucleares. Não se sabe se a OTAN reagiria se um ataque químico na Ucrânia afetasse um dos países aliados vizinhos. Como parte de sua resposta imediata à invasão russa da Ucrânia, os líderes da OTAN planejam hoje dar sua aprovação a quatro novos batalhões multinacionais em seu flanco oriental que se juntarão aos que já estão na Polônia e no Báltico desde 2017. A longo prazo, a Aliança também está se preparando para revisar suas capacidades de dissuasão e defesa. “Isso é o que é necessário para responder à nova realidade de segurança da Europa”, disse Stoltenberg em seu discurso no início do Conselho do Atlântico Norte em sua configuração de chefes de Estado e de governo. O presidente dos EUA, Joe Biden, não fez declarações à imprensa após sua chegada à sede da OTAN e, antes de tirar sua foto com o resto dos aliados, cumprimentou brevemente o primeiro-ministro britânico Boris Johnson; o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, apelou à sua chegada à cimeira na China para desempenhar um papel “construtivo” na resolução da guerra na Ucrânia e que Moscovo retire as suas tropas e regresse às fronteiras internacionalmente reconhecidas da Federação Russa. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse que “qualquer passo que a Rússia possa dar” e “estar preparada para isso” deve ser considerado, mas chamou de “notícia falsa” de que a OTAN estava planejando um ataque químico. “Estamos preocupados” com a possibilidade do uso de armas químicas, admitiu também o primeiro-ministro esloveno, Janez Jansa, que reconheceu que poderia desencadear “um desastre de grande escala”. De qualquer forma, ele não considerou que a Rússia usará esse tipo de armamento propositalmente e observou que “em todos os países, a Ucrânia não é exceção, existem instalações industriais em cidades sob ataque e que podem causar catástrofes, mesmo que não através do uso de armas químicas diretamente pelos militares”. O presidente lituano, Gitanas Nauseda, considerou que “infelizmente não podemos recusar essa possibilidade” de usar armas químicas, e alertou que nenhum país da Europa “pode sentir-se seguro”, nem mesmo aqueles que estão longe da fronteira russa. O primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, disse que o presidente russo “perdeu qualquer noção do que é razoável nos dias de hoje”. “Os crimes de guerra devem ser documentados, analisados e levados à justiça. Se armas químicas forem usadas ou outra coisa teria consequências enormes”, disse. Por seu lado, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau salientou que Putin “cometeu um erro terrível” e considerou que “a invasão ilegal da Ucrânia deve cessar”. O primeiro-ministro da Estônia, Kaja Kallas, disse que Putin “não pode vencer esta guerra” e garantiu que as medidas tomadas pelo presidente “também têm o objetivo de nos assustar, de modo que isso nos dissuade de apoiar ainda mais a Ucrânia ou tomar medidas adicionais”. “Definitivamente, não devemos cair nessa armadilha. Temos que parar o criminoso de guerra”, disse. Para Johnson, Putin “já cruzou a linha vermelha para a barbárie” e agora cabe à Aliança “ver o que mais podemos fazer para ajudar o povo da Ucrânia a se proteger”. “Quanto mais duras forem as nossas sanções, mais cedo isso acabará”, concluiu. CHEFE rja-jug-mb-llb/gato/jac (foto) (vídeo)