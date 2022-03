Colômbia adiciona 351 novas infecções e 23 mortes por covid-19

Bogotá, 24 Mar Colômbia adicionou 351 novas infecções de covid-19 e 23 mortes na quinta-feira, com números chegando a 6.082.577 infecções e 139.531 mortes desde o início da pandemia em março de 2020. O Ministério da Saúde observou que o número de casos ativos diminuiu para 5.090, enquanto o de pacientes que aparecem como recuperados subiu para 5.915.073. As 23 mortes do dia, das quais 22 correspondem a dias anteriores, ocorreram em Norte de Santander (7); Valle del Cauca (6); Bogotá (4); Cundinamarca e Nariño (2), e Antioquia e Santander (1). As infecções, entretanto, ocorreram em Bogotá (112), Santander (46), Antioquia (34), Valle del Cauca (31) e Cesar (28). Durante o dia, foram processados 24.122 testes para covid-19, dos quais 7.427 foram testes de PCR e 16.695 eram antígenos. Por seu lado, os últimos números do Plano Nacional de Vacinação mostram que na terça-feira foram colocadas 122.732 vacinas contra a covid-19, das quais 34.617 foram segundas doses e 6.261 foram a fórmula de dose única da farmacêutica Janssen. No total, a Colômbia aplicou 79.932.662 doses e 34.495.258 pessoas já têm seu esquema de vacinação completo. Da mesma forma, 9,97 milhões de cidadãos receberam uma dose de reforço.