CICV pede a abertura de um escritório de fronteira russo-ucraniano para ajudar a Ucrânia

Moscou, 24 Mar O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) pediu à Rússia que abrisse um escritório da organização em Rostov-on-Don, perto da fronteira russo-ucraniana e da foz do Mar de Azov, a fim de melhorar a assistência humanitária aos ucranianos. No início de sua reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, o presidente do CICV, suíço Peter Maurer, pediu seu apoio para fortalecer ainda mais “a estrutura logística na Rússia, a fim de melhorar o trabalho da organização em Donbass e outras partes da Ucrânia”. “É por isso que enviamos um pedido para abrir um escritório apropriado em Rostov-on-Don, e isso, eu acho, será um bom ponto de partida para começar o trabalho”, disse o chefe do CICV, que visitou a Ucrânia na semana passada para avaliar as necessidades humanitárias mais urgentes. A Agência das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) conta com cerca de 3,5 milhões de cidadãos ucranianos que deixaram seu país como resultado do que o Kremlin chama de “operação militar especial” na Ucrânia para “desnazificar” e “desmilitarizar” o país vizinho. Lavrov, por sua vez, garantiu a Maurer que a Rússia está interessada em resolver problemas humanitários na Ucrânia e que espera progredir em sua reunião com o chefe do CICV. “Estamos interessados na resolução desses problemas (humanitários) que agora se acumulam na Ucrânia, que os obstáculos artificiais à evacuação de civis, à entrega de ajuda humanitária sejam eliminados”, disse o chefe da diplomacia russa. A Rússia acusou a Ucrânia de não aceitar os planos de evacuação russos, que, em sua maioria, inicialmente previa a transferência de refugiados para o território russo. O lado ucraniano, por sua vez, acusa a Rússia de impedir a operação de corredores humanitários com ataques em comboios ou em torno deles impedindo as autoridades ucranianas de executar a rota. “Eu sei que você estava em Kiev na véspera de sua visita a Moscou, espero que de uma forma tradicionalmente concreta, com foco em tarefas humanitárias, sem qualquer politização, possamos progredir hoje”, disse Lavrov.Efe mos/ig (foto)