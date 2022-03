Chimy Ávila: “Se a Espanha me ligar, eu digo que sim”

Pamplona, 24 Mar O jogador argentino de Osasuna Chimy Ávila mostrou em um programa esportivo em seu país sua vontade de jogar com a seleção espanhola, caso a equipe nacional lhe oferecesse essa oportunidade. “Eu tenho sangue argentino, mas muitas vezes minha cabeça pensa o que estou fazendo de errado ou o que acontece que eu não tenho a oportunidade”, disse ele em entrevista ao canal argentino TNT Sports. O atacante vermelho não se escondeu e admitiu o seguinte em relação à equipe liderada por Luis Enrique: “Eu tenho os documentos para representar a Espanha e, se eles me convocarem os dois (seleções nacionais) juntos, seria difícil escolher. Mas se eles me ligassem da Espanha, eu diria que sim, não duvido.” Esta não é a primeira vez que ele mostra seu carinho pelo país onde joga. Em entrevista à Efe em meados de fevereiro, ele ressaltou sua vontade para o que corroborou ontem. A Copa do Mundo será realizada no próximo inverno e o atacante do Osasuna está passando por um bom momento de forma. “Sabemos o que Messi representa e hoje jogar contra o Barcelona sem ele muda muito. A La Liga sente muita falta dele”, disse Chimy ao ser questionado sobre a saída do craque argentino e atual jogador do PSG. Além de questões esportivas, durante o tempo em que esteve ao vivo, o 'Comandante' não balançou o pulso quando se tratava de conversar sobre questões mais pessoais com as quais ele mais de uma vez deu manchetes à mídia. O rosarino contou uma anedota dura: “Eu tenho jogado no meu bairro e vi pessoas sendo baleadas na minha frente por um pênalti ou por não quererem pagar coisas quando perderam”. Referindo-se a seus antigos amigos, Ávila observou o seguinte testemunho: “Eu tenho dois ou três dos vinte amigos que éramos, aqueles que não são privados de sua liberdade. Outros, quando vou para a Argentina, vou vê-los em um cemitério porque é a realidade dos bairros pobres e das pessoas que crescem nesses ambientes”. Ele teve tempo de relembrar uma história curiosa com seu irmão e atual jogador de futebol do Boca Juniors, Gastón Ávila: “Nós crescemos jogando no bairro. Uma vez que jogamos uma final do time dele contra o meu e quando nos enfrentamos eu ia prendê-lo e ele foi com tudo e me jogou em uma vala. Na próxima jogada eu bati nele com um abacaxi e o desmaiei. Fiquei com medo, comecei a chorar e então foi uma paz de espírito quando ele acordou e eu o abracei.” “Mas depois daquele dia, que era 24 de dezembro, noite de Natal, disse à minha família que nunca mais jogaria contra meu irmão”, acrescentou o ex de Huesca e disse: “Acho que sou uma pessoa muito boa, mas quando entro no campo não me conheço”. “Eu sempre digo às crianças que em campo eu luto com qualquer um, mas eu vou defendê-lo. Eu também digo a eles para defenderem aquela bola que é a que pode dar comida para minhas filhas”, disse ele sobre como cada jogo é feito.