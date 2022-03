Charles Michel renova como presidente do Conselho Europeu até 2024

Bruxelas, 24 Mar Os Chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) renovaram até 2024 o mandato do presidente do Conselho Europeu, o liberal belga Charles Michel, à frente da instituição que representa os líderes dos Estados-membros na União Europeia. “O Conselho Europeu reelegeu hoje Charles Michel como seu presidente para um segundo mandato de dois anos e meio, de 1 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2024. Ele também foi reeleito presidente da Cúpula do Euro pelo mesmo período”, disse o Conselho em comunicado. Sem que nenhum país apresentasse um candidato alternativo, aquele que foi chefe do Governo belga entre 2014 e 2019 revalidou, sem surpresas, num cargo criado em 2009 com base no Tratado de Lisboa, e ocupado informalmente por um ex-primeiro-ministro de um país da UE. O primeiro presidente do Conselho Europeu foi o democrata-cristão belga Herman Van Rompuy (2009-2014), que foi sucedido pelo conservador polaco Donald Tusk (2014-2019), que legou o cargo a Charles Michel, 46. O presidente lidera as reuniões do Conselho Europeu e promove o seu trabalho. Além disso, assegura a representação externa da UE ao seu nível em questões relacionadas com a sua política externa e de segurança comum, acrescentou o Conselho. Nesses dois anos e meio, Charles Michel se destacou por focar sua ação e discurso no aumento do peso geopolítico da União Europeia no mundo. Mas recorda também a sua incapacidade de reagir a dois desprezos machistas sofridos pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a primeira em Ancara em 2021, com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, e a segunda em Bruxelas, em 2022, com o ministro dos Negócios Estrangeiros ugandense, Haji Abubaker Hehe Odongo.