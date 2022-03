Cartel do Golfo atingiu homens que apontaram armas longas para helicóptero dos EUA caíram

As autoridades mexicanas capturaram os sujeitos que apontaram armas longas para um helicóptero que transportava a polícia dos Estados Unidos na área do Vale do Rio Grande, localizada na fronteira entre os dois países. Depois de perceber a presença dos sujeitos armados dentro de um veículo, os homens uniformizados pediram ajuda às autoridades mexicanas, que realizaram uma operação para encontrar os assassinos.

Policiais do Departamento de Segurança Pública do Condado de Starr, Texas, relataram que “Eles contataram o Governo do México para obter assistência. Eles localizaram um esconderijo com mais membros suspeitos do cartel”, já que elementos do Ministério da Defesa Nacional em Tamaulipas conseguiram encontrar o paradeiro dos supostos criminosos.

De acordo com relatos da mídia local, elementos do Exército mexicano entraram em confronto com os assassinos depois que eles descobriram seu paradeiro, o que resultou na morte de cinco membros de uma célula criminosa pertencente ao Cartel do Golfo. Quatro sujeitos foram presos na posse de um carro e quatro canhões longos, que foram colocados à disposição da Procuradoria-Geral da República (FGR).

Na última quarta-feira, 21 de março, o governador do Texas, Greg Abbott, compartilhou através de sua conta no Twitter material audiovisual capturado pelo helicóptero da polícia do Texas, o que teria surpreendido os sujeitos em operações criminosas, de modo que os assassinos apontaram e supostamente dispararam armas contra o veículo aéreo; nenhum ferido uniformes foram relatados.

Depois de apontar suas armas para a polícia, os assassinos conversaram entre si e fugiram na direção de uma cidade no lado mexicano da fronteira, onde o pessoal da segurança pública nacional foi tentar encontrar os sujeitos, mas encontraram apenas várias casas vazias.

Posteriormente, os elementos do Exército chegaram ao local do incidente e iniciaram um mecanismo de segurança que levou ao confronto e posterior prisão dos quatro sujeitos, que foram enviados às autoridades competentes.

Anteriormente, agentes da Patrulha de Fronteira para Operações Táticas relataram um ataque armado na mesma área em que homens armados apontavam para o helicóptero. Os homens uniformizados responderam da mesma forma do lado dos EUA para o México, mas nenhum ferimento foi relatado em nenhum dos lados.

Diante da onda de violência e desaparecimentos em Tamaulipas, o Departamento de Estado dos Estados Unidos (DoS) emitiu um alerta de viagem aos seus cidadãos para impedi-los de ir para aquele destino fronteiriço; além disso, autorizou a saída de seu pessoal não emergencial do consulado.

Em comunicado, a agência indicou que, devido ao crime e sequestro, o consulado na cidade de Nuevo Laredo não conseguiu oferecer seus serviços.

Por esse motivo, eles solicitaram que os trabalhadores americanos e familiares que precisam de apoio deixassem a cidade monitorassem as notícias e anúncios locais. Eles também recomendam que qualquer transferência seja feita durante o dia.

“A atividade do crime organizado, que inclui tiroteios, assassinatos, assaltos à mão armada, roubos de carros, sequestros, desaparecimentos forçados, extorsão e agressão sexual, é comum ao longo da fronteira norte e na cidade de Victoria”, informou o consulado.

Os eventos violentos registrados em Tamaulipas são o resultado da captura de Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, um dos principais comandantes do Cartel do Golfo capturado pelas forças de segurança federais em meados de março.

