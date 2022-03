Bruno Pacheco depois de não comparecer às intimações: “Se o promotor me disser para ir agora, eu irei”

O ex-secretário presidencial Bruno Pacheco justificou suas ausências às intimações fiscais observando que “ele está sendo atacado por todos os lados .” Isso é pouco mais de uma semana após a publicação de um vídeo em que ele é ouvido dizendo que vai colaborar com o sistema de justiça. nas investigações que continuam contra ele. O ex-funcionário do governo de Pedro Castillo havia sido convocado para segunda-feira 14 e terça-feira 22 de março, mas em ambos os casos ele não se reportou ao escritórios apropriados.

“Não estou fugindo da justiça. Desde que o processo começou para mim e para o governo, pude colaborar com o Gabinete do Procurador. Se a promotoria me disser para ir agora, eu irei. Não há problema, mas infelizmente estou sendo atacado por todos os lados”, disse Pacheco.

10-11-2021 Ex-secretário-geral da Presidência peruana Bruno Pacheco POLÍTICA Europa Press/Contato/Comércio

Além disso, Pacheco observou que percebeu que certas autoridades estariam agindo contra ele. “Parece-me que até os promotores estão contra mim porque vejo que eles não estão me dando as pastas, preciso das pastas para poder chegar lá, caso contrário, como posso fazer minha defesa”, disse.

Na mesma linha, as críticas do advogado de Pacheco, José Nuñez, ao trabalho das autoridades desapareceram. “Até o momento, o Ministério Público não cumpriu a entrega do arquivo fiscal que havia sido solicitado; então, o que meu réu pode ser avisado se ele não sabe do que é acusado ou as acusações pelas quais deve responder? É por isso que meu réu até o momento não compareceu e está sendo solicitado em tempo hábil para remarcação”, disse.

PALAVRAS QUE LEVARAM O VENTO

“Quero dirigir-me às autoridades e às pessoas em geral para dizer o seguinte: estou disposto a colaborar com a justiça e dizer a verdade em todos os casos que estão ligados a mim”, foram as palavras de Bruno Pacheco em um vídeo anunciando uma suposta colaboração com o sistema de justiça dias após o declarações de Karelim López perante o Ministério Público.

“Fique tranquilo, se alguém é culpado ou inocente, eu direi isso, mas isso será perante um juiz ou um promotor. Eu também acredito que um ser humano tem seu limite e eu vim para o meu. É por isso que, sem medo de estar errado, afirmo que minha mão não tremerá ao apontar pessoas culpadas ou inocentes no único compromisso que tenho com a defesa do povo peruano”, acrescentou.

Deve-se lembrar que entre as várias perguntas contra Pacheco, a que mais chamou a atenção foi a descoberta de US $20.000 em seu escritório dentro do Palácio do Governo. “Foram iniciados processos preliminares contra Arnulfo Bruno Pacheco Castillo e os responsáveis pelo suposto crime contra a administração pública na forma de tráfico de influência prejudicado pelo Estado”, publicou o Ministério Público sobre o motivo da intervenção.

“Primeiro Karelim Lopez. Agora Bruno Pacheco quer colaborar com a justiça e denunciar os atos ilegais de Castillo e seu governo de corrupção. Ambos recebem ameaças de morte. O que as autoridades esperam fornecer garantias pessoais? Certamente eles têm muito a contar”, foi a reação da deputada Patricia Chirinos, da Avanza Pais, após a transmissão do vídeo mencionado. No entanto, desde então, o ex-membro questionado do governo só escapou de suas obrigações para com as autoridades que investigam os casos em que está envolvido.

CONTINUE LENDO