Biden nomeia o chef espanhol José Andrés como assessor de Esporte e Nutrição

Washington, 24 Mar O presidente dos EUA, Joe Biden, nomeou o chef espanhol José Andrés como co-presidente do Conselho Consultivo de Esportes, Fitness e Nutrição, informou a Casa Branca em um comunicado. Este conselho é um órgão consultivo do presidente responsável por promover a atividade física e a alimentação saudável para todos os americanos, independentemente da formação ou habilidades. De acordo com a Casa Branca, o conselho agora incluirá uma nova abordagem relacionada à promoção da saúde mental. O comunicado detalha que José Andrés é um “chef inovador reconhecido internacionalmente”, nomeado em 2012 e 2018 como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time e premiado em 2015 pelo então presidente Barack Obama (2009-2017) com a Medalha Nacional de Humanidades. Ele tem sido um “pioneiro” das tapas espanholas nos Estados Unidos e também é conhecido por sua culinária de vanguarda, disse a Casa Branca. Em 2010, ele fundou a ONG World Central Kitchen para fornecer alimentos para comunidades atingidas pela crise, como fez entregando 3,6 milhões de refeições em Porto Rico após o furacão Maria em 2017. Além disso, sua organização fez parceria durante a pandemia de covid-19 com restaurantes e agricultores nos Estados Unidos para “combater a insegurança alimentar”. José Andrés e sua organização estão atualmente trabalhando na Ucrânia e em países vizinhos para alimentar refugiados que fugiram da invasão russa. A Casa Branca também detalhou que, como hispano-americano nacionalizado, José Andrés tem sido um “defensor incansável da reforma da imigração” para regularizar milhões de pessoas. Biden também nomeou a jogadora de basquete Elena Delle Donne, estrela do Washington Mystics, co-presidente do conselho. Em 2017, ela fundou a Fundação Elena Delle Donne para arrecadar fundos para pesquisas sobre a doença de Lyme, uma infecção bacteriana transmitida por carrapatos de veado. No mesmo comunicado, a Casa Branca informou que o presidente dos EUA nomeou como membros do comitê que concede a Medalha Nacional de Ciência o argentino Juan Maldacena, especialista em teoria quântica de campos, e o cubano Pedro Sánchez, pesquisador em solos tropicais, entre outros.