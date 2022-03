Biden disse a Xi que ajudar a Rússia põe em risco sua relação com o Ocidente

Bruxelas, 24 Mar O presidente dos EUA, Joe Biden, revelou nesta quinta-feira que há uma semana avisou seu homólogo chinês, Xi Jinping, que “colocará em risco significativamente” sua relação econômica com o Ocidente, especialmente com os EUA e a União Europeia (UE), se ele ajudar a Rússia na Ucrânia. Em conferência de imprensa da sede da Otan em Bruxelas, Biden disse que em 18 de março teve uma “conversa muito direta” com Xi para “deixar claro” para ele quais seriam as consequências de ajudar a Rússia na guerra que começou na Ucrânia em 24 de fevereiro. O presidente dos EUA garantiu que “não havia ameaças”, mas mostrou ao seu homólogo o número de empresas norte-americanas que haviam deixado a Rússia por causa de sua intervenção na Ucrânia. Biden disse que lembrou a Xi o quão duro a China vem tentando estabelecer uma forte relação econômica com a UE e os EUA, dizendo-lhe que estaria colocando essas metas em “perigo significativo” se fosse para ajudar a Rússia na Ucrânia. As empresas norte-americanas que deixaram a Rússia incluem a cadeia de fast food McDonald's e plataformas de transações financeiras como Visa, Mastercard e American Express, que isolou economicamente ainda mais a Rússia. Os EUA e a UE também impuseram sanções econômicas à Rússia nunca vistas por sua intervenção na Ucrânia. CHEFE llb-bpm/ssa/anúncios