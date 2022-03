Barça, a uma vitória da certificação do primeiro lugar

Barcelona, 24 Mar Barça, que precisa de uma vitória nos três dias restantes da Euroliga para garantir matematicamente o primeiro lugar independentemente do que seus perseguidores façam, tentará certificar a liderança nesta sexta-feira (21.00) em Palau Blaugrana contra o turco Fenerbahce. A equipe catalã foi a grande vencedora do último dia no topo da tabela, já que venceu na terça-feira na pista alemã Alba Berlin (79-95), enquanto o Real Madrid e o italiano AX Armani Exchange Milan perderam para o turco Anadolu Efes (93-90) e o israelense Maccabi Tel Aviv (75-58), respectivamente. Esta combinação de resultados consolidou a primeira posição da equipe liderada pelo lituano Sarunas Jasikevicius (20-5) à frente do Real Madrid (18-7), do grego Olympiacos (17-8) e do AX Armani Exchange Milan (16-9), faltando três rodadas para o final da temporada regular. Por isso, o Barça está pronto para repetir o primeiro lugar que já registrou no ano anterior (24-10) na estreia de Jasikevicius no banco do Palau Blaugrana. O treinador lituano está com sorte, e não apenas pelo desempenho de seus meninos, que se recuperaram do declínio experimentado depois de vencer a Copa del Rey (com duas derrotas em três partidas) e encadear cinco vitórias entre todas as competições. Uma sequência de vitórias baseada na intensidade defensiva, partilha de esforços e um sucesso letal: 83-63 contra o Coosur Betis, 77-96 contra o Bitci Baskonia, 82-70 contra a Estrela Vermelha, 98-80 contra a Gran Canaria e 79-95 em Berlim. Jasikevicius alcançou 150 jogos como treinador do Barça na terça-feira, uma jornada em que conquistou 118 vitórias por apenas 32 derrotas (51-18 na Euroliga), além de conquistar três títulos em menos de duas campanhas no comando da equipe do Barça. “Sim, o objetivo é terminar primeiro, mas pouco a pouco. Temos que pensar em como fazer isso (rotações) contra o Fenerbahce, uma equipa que está em jogo por toda a vida e que virá a Palau para vencer”, alertou o treinador do Báltico na terça-feira depois de vencer em Berlim. O Fenerbahce (9-14) chega ao Barcelona com quatro derrotas consecutivas, mas apesar de longe de Istambul ter vencido apenas 3 dos 14 jogos europeus, Jasikevicius desconfia de um rival que ainda sonha em alcançar o oitavo lugar para o Mônaco (12-13). A equipe turca recuperou na quarta-feira na derrota contra o Bitci Baskonia (77-62), uma de suas estrelas, o centro tcheco Jan Vesely, que, apesar de ter estado afastado das pistas por três meses devido a lesão, marcou 15 pontos e capturou 9 rebotes em 22 minutos. Pelo contrário, o armador francês Nando De Colo, outro adereço do Fenerbahce (11,9 pontos e 14,1 créditos médios de rating), não jogou após o intervalo devido a uma lesão muscular no gêmeo e sua presença nesta sexta-feira é incerta. O Barça, por sua vez, tem as baixas do guarda Cory Higgins, um lesionado de longa data, e os pivôs Pierre Oriola, ausente desde o final de dezembro devido a uma sobrecarga na articulação sacroilíaca direita, e Sertac Sanli, que perdeu a terceira partida seguida de uma dor lombar na terça-feira. Além disso, a equipe do Barça marcou 59 dos 105 três pontos que lançou nos últimos cinco jogos (56% de sucesso) e na terça-feira atingiu 61% do objetivo (14 de 23) na vitória contra o Alba Berlin.