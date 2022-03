Bancos não veem risco para a autonomia do Banco de México, apesar da polêmica

Acapulco, 24 Mar A Associação Bancária Mexicana (ABM) disse quinta-feira que “não vê risco” na autonomia do banco central após a polêmica criada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, que avançou sem precedentes sua decisão monetária. O líder da ABM, Daniel Becker, expressou sua confiança na nova governadora do Banco do México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, nomeada por López Obrador, diante de perguntas da imprensa no início da 85ª Convenção Bancária. “Ele nos indicou e expressou claramente a autonomia que lhe foi dada tanto pelo presidente, pelo governo federal e seu apoio ao Conselho de Administração, e não vemos risco de perder qualquer tipo de autonomia com o novo governador”, disse Becker. A conferência de imprensa inicial da Convenção Bancária, que esta quinta e sexta-feira retornou pessoalmente ao spa de Acapulco, foi marcada pela polémica de López Obrador, que na sua conferência de imprensa matinal revelou que o Banxico decidiu aumentar a taxa de juro 0,50 pontos para 6,5%. “A decisão do Banco de México ontem (quarta-feira) foi tomada por unanimidade, e respeitamos a decisão do Banco de México”, disse López Obrador em sua conferência matinal no Palácio Nacional, quebrando todos os precedentes. López Obrador nomeou quatro dos atuais cinco membros do Conselho de Administração, incluindo Rodríguez Ceja, que provocou acusações da oposição de não ter experiência em política monetária. Por insistência da imprensa, o líder da ABM argumentou que na associação “ele não vai comentar coisas sobre as quais eles não têm certeza”. “O que poderíamos dizer sobre isso é que somos muito respeitosos com a autonomia do banco central”, disse. “Só devemos acrescentar mais do que dizer que o ABM sempre foi e tem sido muito vocal no sentido da importância de ter um banco central com mandato para a estabilidade de preços”, concluiu. A decisão do Banxico — que será anunciada oficialmente esta quinta-feira à tarde — representa o sétimo aumento consecutivo da taxa e o terceiro consecutivo de 50 pontos base. A última vez que subiu foi em 10 de fevereiro, na estreia do governador Rodríguez Ceja. Raúl Martínez-Ostos, vice-presidente da ABM e presidente do Barclays, também expressou sua confiança no Banxico, argumentando que é um órgão colegiado que não depende apenas de Rodríguez Ceja. “Vimos no primeiro anúncio do Banco de México, com o novo governador, um sinal claro que legitima a autonomia e a pluralidade da junta. Depois, sem dúvida, e vimos com a resposta dos mercados, foi muito bem tomado pelos mercados, e esperamos que isso continue”, disse. CHEFE ppc/mqb/dmt (foto) (vídeo)