Austrália lamenta que Putin possa participar da cúpula do G20 na Indonésia

Sydney, Austrália, 24 Mar O primeiro-ministro australiano Scott Morrison expressou preocupação na quinta-feira com a possível participação do presidente russo, Vladimir Putin, na próxima cúpula do G20, a ser realizada na Indonésia em novembro próximo, devido à invasão da Ucrânia por Moscou. “A ideia de sentar à mesa com Vladimir Putin... é ir longe demais”, disse Morrison a repórteres em Melbourne, observando que os Estados Unidos concluíram que a Rússia cometeu crimes de guerra na Ucrânia durante sua invasão “violenta” e “agressiva”, que viola o “estado de direito internacional”. Os comentários de Morrison vêm depois que a embaixadora da Rússia em Jacarta, Lyudmila Vorobieva, expressou no dia anterior que o presidente pretende participar da cúpula do G20 em Bali. Morrison, que descartou um boicote à cúpula se Putin comparecer, ressaltou que a Austrália também expressou preocupação com a participação dos russos nas reuniões ministeriais deste ano, que abordarão questões que vão desde os desafios da região estratégica do Indo-Pacífico até a responsabilidade dos gigantes da tecnologia em atos de assédio nas redes sociais. Reafirmando sua condenação à Rússia, em linha com seus aliados, Morrison lembrou que seu governo anunciou no último domingo uma proibição imediata da exportação para a Rússia de minérios de alumínio, incluindo alumina e bauxita, e se comprometeu a enviar mais armas e assistência humanitária para a Ucrânia. Este movimento contra Moscou é um acréscimo a uma série de sanções contra bancos e entidades governamentais russas, bem como contra Putin, e quase meio milhar de funcionários, altos funcionários do governo, militares e oligarcas daquele país, incluindo Roman Abramovic. A Austrália também enviou ajuda letal e humanitária à Ucrânia, e no meio do mês processou a Rússia com a Holanda pela queda do voo MH17, que em 2014 foi atingido por um míssil lançado por forças pró-russas enquanto sobrevoava o leste da Ucrânia, matando 298 pessoas, 38 delas australianas. A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro em uma ofensiva por terra, mar e ar, que foi recebida com forte resistência das forças e do povo ucranianos e causou mais de 6,5 milhões de deslocados internos e 3,5 refugiados. Moscou alega que ataca a Ucrânia por causa da ameaça representada por sua intenção de se integrar à OTAN e por causa da suposta infiltração nazista do governo, enquanto Kiev acusa as autoridades russas de quererem controlar o país e impedir sua aproximação à Europa e ao Ocidente.