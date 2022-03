As receitas de bens e serviços caíram 2% à taxa mensal: Inegi

MEX5367. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 19/02/2021.- La ciudadana Sandra Cerón lleva un cilindro de oxígeno hacia una estación de recarga el 19 de febrero de 2021, en Ciudad de México (México). Ciudad de México se ha colocado como el principal foco rojo de la epidemia en el país con los 533.825 contagios acumulados y las 33.382 muertes registradas hasta el viernes con un complicado factor de riesgo: la alta densidad de población que complica el control de los contagios. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Esta quinta-feira, o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi) divulgou os resultados do Inquérito Mensal de Serviços (EMS), cujos resultados revelaram que o rendimento real total do fornecimento de bens e serviços de serviços privados não financeiros registou uma diminuição de 2% à taxa mensal.

Inegi explicou que em janeiro passado, a uma taxa mensal, a remuneração total real aumentou 1,5 por cento, o total de funcionários empregados 1 por cento e as despesas totais com consumo de bens e serviços caíram 1,6 por cento

No relatório, o Instituto Nacional de Estatística e Geografia especificou que durante o primeiro mês do ano e a uma taxa anual, o índice agregado da receita real total do fornecimento de bens e serviços aumentou 6,8%, o das despesas totais com consumo de bens e serviços cresceu 5,1%, o índice de remuneração total aumentou 5,1%, o índice de remuneração total diminuiu 19 por cento, enquanto o do pessoal total empregado caiu 14,5 por cento, com números ajustados sazonalmente.

Os gerentes do INEGI poderiam manter salários até 40 por cento superiores aos ganhos do Presidente da República (Foto: Cuartoscuro)

Enquanto em números ajustados sazonalmente, Inegi informou que em janeiro de 2022 e em comparação com dezembro de 2021, as receitas reais totais do fornecimento de bens e serviços de serviços privados não financeiros diminuíram 2%, a remuneração total real aumentou 1,5%, o pessoal total empregado aumentou 1% e a despesa total com o consumo de bens e serviços caiu 1,6%.

Os setores de serviços privados não financeiros que cresceram em receitas totais em janeiro de 2022 foram: Transporte, correios e armazenagem (2,4% em relação a dezembro de 2021 e 25,5% em relação a janeiro de 2021); serviços de saúde e assistência social (1,8% em relação ao mês anterior, enquanto que tiveram uma queda de 3,2% em relação a janeiro de 2021); serviços educacionais (1,6% em relação ao mês anterior e uma variação de 14,4% em relação ao mesmo mês em 2021).

Em contrapartida, os setores de serviços privados não financeiros que tiveram o menor crescimento em janeiro de 2022 nas receitas totais foram: serviços profissionais, científicos e técnicos, que tiveram uma variação de -7,1% em relação ao mês anterior e uma diminuição de -1,2% em relação a janeiro de 2021).

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (EMS) realizada pelo INEGI, as receitas reais totais do fornecimento de bens e serviços de serviços privados não financeiros diminuíram 2% a uma taxa mensal (Gráfico: Inegi)

Outro serviço privado não financeiro que afetou sua receita total foi o de serviços imobiliários e aluguel de bens móveis e intangíveis, que caiu -4,0% em relação ao mês anterior, mas uma variação de 12,3% em relação a janeiro de 2021.

Por outro lado, esta quinta-feira, o Inegi anunciou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que continua a sua tendência ascendente.

Ele explicou que, na primeira quinzena de março de 2022, a inflação geral cresceu 0,48% em relação à quinzena anterior, então a taxa anual ficou em 7,29%.

Ele explicou que os preços dos produtos agrícolas cresceram 0,24%, o da energia e das tarifas autorizadas pelo governo 1,35% a uma taxa quinzenal.

Foto: REUTERS/Luis Cortés/Arquivo

O aumento geral dos preços foi de 0,48% em comparação com a última quinzena de fevereiro, um aumento de menos de 0,52% previsto por alguns analistas.

A inflação central, que elimina os preços dos produtos mais voláteis, aumentou 0,35% quinzenalmente e 6,68% ao ano. Esse aumento também está um pouco abaixo do esperado pelo mercado.

No entanto, os preços continuam crescendo a uma taxa maior do que a média dos últimos 10 anos.

Os produtos que tiveram um ligeiro aumento em seus preços foram gás doméstico LP, gasolina de baixa octanagem, eletricidade, transporte aéreo, enquanto nos alimentos houve uma variação ascendente na tortilha, ovo, cebola, abacate, bem como restaurantes.

Em contraste, produtos como limão, frango, batata e chuchu tinham preços ligeiramente baixos.

