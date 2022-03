Abramovich ajudou a organizar o diálogo russo-ucraniano, diz Kremlin

Moscou, 24 Mar O bilionário Roman Abramovich participou da organização de negociações em andamento entre a Rússia e a Ucrânia para chegar a um cessar-fogo, disse hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. “Sim, ele participou da fase inicial” da organização das conversações, disse o secretário de imprensa da presidência russa na sua conferência de imprensa diária por telefone, na qual salientou que as negociações só estão a decorrer entre as duas delegações. O jornal norte-americano The Wall Street Journal informou que, no início deste mês, funcionários do Departamento do Tesouro elaboraram uma série de sanções contra o oligarca russo após a ofensiva militar lançada pelo Kremlin em 24 de fevereiro contra a Ucrânia. No entanto, o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca os suspendeu a pedido do presidente ucraniano Volodymir Zelensky, que recomendou que seu homólogo norte-americano, Joe Biden, esperasse com restrições contra Abramovich, que poderia servir de mediador com a Rússia na assistência no processo de negociação, diz o jornal. Até agora, os dois lados se reuniram pessoalmente em três ocasiões - em 28 de fevereiro, 3 de março e 7 de março - em território bielorrusso, enquanto no dia 10 os ministros das Relações Exteriores russo e ucraniano Sergey Lavrov e Dmitro Kuleba se reuniram em Antalya, respectivamente. Desde então, as negociações ocorreram quase diariamente no formato de videoconferência ao nível das delegações e dos grupos de trabalho. Embora Abramovich não faça parte da lista de oligarcas russos sancionados nos Estados Unidos, foi sancionado pelo Governo do Reino Unido e pela União Europeia (UE) pela sua “estreita relação há décadas” com o presidente russo, Vladimir Putin. Após essas sanções, que congelaram os bens de Abramovich e o impediram de entrar no Reino Unido e na UE, o bilionário russo anunciou a venda do clube de futebol Chelsea. CHEFE mos/fp