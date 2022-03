A Ucrânia não vê bem negociar o status da Crimeia e do Donbass, de acordo com Erdogan

Istambul, 24 Mar A Ucrânia está chegando a acordos nas negociações com a Rússia em vários aspectos, desde sua relação com a OTAN, o desarmamento e a oficialidade da língua russa, mas “não pode parecer certo” negociar o status da Crimeia e do Donbass, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse quinta-feira. “No processo em andamento na Bielo-Rússia, pode-se dizer que existem acordos sobre algumas questões, seja a OTAN, seja o desarmamento, a segurança coletiva ou o status oficial da língua russa. Mas fora disso estão as questões da Crimeia e do Donbass, e isso certamente pode não parecer certo para a Ucrânia”, disse Erdogan, referindo-se a uma possível renúncia de Kiev desses territórios. A península ucraniana da Crimeia foi anexada em 2014 pela Rússia e Moscou reconheceu as duas repúblicas autoproclamadas de Donbass como soberanas antes da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. Erdogan fez estas declarações numa reunião com a imprensa turca, transmitida em direto pela NTV, depois de ter participado hoje na cimeira extraordinária da NATO, em Bruxelas, onde também manteve encontros pessoais com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro Ministro o britânico, Boris Johnson, o italiano, Mario Draghi, e o presidente estoniano, Kaja Kallas. O presidente acrescentou que a proposta do presidente ucraniano Volodymir Zelensky, feita na passada segunda-feira, de submeter acordos negociados com a Rússia a um referendo popular pareceu-lhe “apropriada a um líder prudente”. Erdogan também reiterou que a Turquia continua firme em sua posição de não reconhecer a anexação da Crimeia. O presidente turco sublinhou que ainda está a trabalhar para mediar entre Zelenski e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, e que estaria disposto a sediar um encontro entre os dois “seja em Ancara, Istambul ou outra província” na Turquia. Ele acrescentou que, desde o início da guerra, “cerca de 60.000 ucranianos chegaram à Turquia” e que estão recebendo assistência de agências humanitárias oficiais turcas. CHEFE saída/ll/psh