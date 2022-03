A que horas a tão esperada segunda temporada de “Bridgerton” estreia?

Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

A estreia da tão esperada segunda temporada de Bridgerton, a série de sucesso da Netflix, finalmente chega. O público ficará mais uma vez fascinado pelos grandes palcos e figurinos dos anos de regência no Reino Unido, mas em vez do amor entre Daphne (Phoebe Dynevor) e o Duque de Hastings (Regé-Jean Page, que não retorna nos novos capítulos), desta vez a tensão dramática será ambientado em um triângulo amoroso.

A partir de sexta-feira, 25 de março , esta série notável - o primeiro resultado de um acordo comercial de longo prazo entre a plataforma e a criadora de Grey's Anatomy, Scandal e Inventing Anna, Shonda Rhimes - apresentará as revelações do Visconde Anthony (Jonathan Bailey), que está disposto a sereno, amadurecer e encontrar uma esposa, embora seus sentimentos não o acompanhem. Ele começa a cortejar Edwina (Charithra Chandran), um recém-chegado da Índia com sua família, e sem perceber ele vai se apaixonar pela irmã da jovem, Kate (Simone Ashley), que aparentemente concentra tudo o que ele odeia, e olha para ele com desconfiança semelhante.

Feita por Chris Van Dusen, esta segunda temporada será cheia de momentos desconfortáveis, cômicos e nem tanto, para os três protagonistas. A que horas você pode começar a vivê-los, dependendo de onde você está na América Latina?

México: 2:00 da manhã

Perú: 3:00 da manhã

Colômbia: 3:00 da manhã

Equador: 3:00 da manhã

Bolívia: 4:00 da manhã

A segunda temporada se concentra em um triângulo amoroso. (Netflix)

Venezuela: 4:00 da manhã

Paraguai: 4:00 da manhã

Porto Rico: 4:00 da manhã

Chile: 5:00 da manhã

Argentina: 5:00 da manhã

Uruguai: 5:00 da manhã

O público ficará mais uma vez fascinado pelos grandes palcos e figurinos dos anos da regência no Reino Unido. (Netflix)

O pano de fundo desta história divulgada no final de 2020 é a vida da família Bridgerton, formada por Lady Violet (Ruth Gemmell), Viscondessa e viúva de Bridgerton, e seus oito filhos: os meninos Anthony, Benedict (Luke Thompson), Colin (Luke Newton) e Gregory (Will Tilston) , e as mulheres Daphne, Eloise (Claudia Jessie), Francesca (Ruby Stokes) e Hyacinth (Florence Hunt). Eles levam o público pelos salões de dança de Mayfair, o exclusivo bairro londrino e os palácios de Park Lane, com seus formalismos sociais e seus jogos de poder.

A segunda temporada também tratará das idas e vindas dos Featheringtons, que devem receber o novo herdeiro da família, e a história de Penelope (Nicola Coughlan), um dos personagens mais interessantes da série, que mantém as informações dos próximos a eles para serem publicadas em um jornal como fofoca.

CONTINUE LENDO: