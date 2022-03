A OTAN alertou que um ataque químico da Rússia à Ucrânia mudaria a natureza do conflito: “Teria graves consequências”

NATO Secretary General Jens Stoltenberg attends a news conference on the eve of a NATO summit, amid Russia's invasion of Ukraine, in Brussels, Belgium March 23, 2022. REUTERS/Gonzalo Fuentes

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, alertou na quinta-feira que um ataque químico russo na Ucrânia “mudaria muito a natureza” da guerra que está sendo travada lá e também poderia afetar os países aliados vizinhos, sem querer saber se isso causaria uma reação de defesa da Aliança.

“Não vou especular além do fato de que a OTAN está sempre pronta para defender, proteger e reagir a qualquer tipo de ataque contra um país aliado”, disse Stoltenberg à imprensa ao chegar à cúpula extraordinária de líderes da Aliança para enfrentar a crise na Ucrânia.

Stoltenberg disse que perguntou se a Otan consideraria o uso de armas químicas na Ucrânia um ataque a qualquer membro da organização.

“Não vou especular além de dizer o seguinte: qualquer uso de armas químicas mudaria muito a natureza do conflito, seria uma violação flagrante do direito internacional e teria consequências generalizadas e severas”.

O político norueguês acrescentou que “a seriedade do uso de armas químicas é, obviamente, ainda mais óbvia, sabendo que há um risco de contaminação à medida que esses produtos químicos se expandem para áreas maiores e até chegam ao território da OTAN”.

Nesta cúpula, os aliados esperam abordar mais apoio à Ucrânia, incluindo o fornecimento de equipamentos para proteção contra potenciais ameaças químicas, biológicas ou mesmo nucleares.

Cúpula de líderes da OTAN em Bruxelas (Reuters)

A Aliança está preocupada com a possibilidade do uso de armas químicas ou biológicas na Ucrânia após o que considera as “falsas alegações” de Moscou de que Kiev estava produzindo armas químicas, o que pode ser uma forma de criar “um pretexto” para a Rússia usar tais armas.

Além disso, como parte de sua resposta imediata à invasão russa da Ucrânia, os líderes da OTAN planejam hoje dar sua aprovação à declaração de quatro novos batalhões multinacionais que estarão localizados na Hungria, Romênia, Eslováquia e Bulgária e se juntarão aos que já estão na Polônia e nos países. desde 2017 Baltics. A longo prazo, a Aliança também está se preparando para revisar suas capacidades de dissuasão e defesa.

Stoltenberg disse ainda que “é preciso fazer mais e que, portanto, precisamos investir mais”.

“Há um novo senso de urgência e espero que os líderes concordem em acelerar o investimento em defesa para cumprir nosso compromisso de investir mais em defesa”, disse.

Questionado sobre a saúde mental do presidente russo Vladimir Putin, Stoltenberg respondeu que o presidente cometeu “um grande erro, que é lançar uma guerra contra uma nação independente e soberana”.

“Subestimou a força da população ucraniana, a coragem da população ucraniana e das forças armadas e, portanto, eles também estão encontrando muito mais resistência do que esperavam”, disse.

Visita de Putin a uma fábrica de tecnologia química em Cherepovets (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via Reuters/Archive)

Apesar do apoio que os aliados da OTAN fornecem à Ucrânia, o secretário-geral reiterou que a organização transatlântica não enviará tropas ou aviões para a ex-república soviética porque tem “a responsabilidade” de que o conflito “não se agrave além da Ucrânia”.

“Isso causaria ainda mais sofrimento, morte e destruição”, ressaltou, explicando que impor a zona de exclusão aérea à Ucrânia que Kiev pede significaria “ataques maciços aos sistemas de defesa aérea russos na Rússia, Bielo-Rússia e Ucrânia, e também estar preparado para abater aviões russos”.

Sobre a China, aliada da Rússia que mantém uma posição ambígua sobre o conflito de guerra, Stoltenberg instou Pequim a “se juntar ao resto do mundo na condenação clara da invasão russa da Ucrânia e não fornecer apoio político e, claro, nenhum apoio material para a invasão russa da Ucrânia”.

O mandato de Stoltenberg como secretário-geral terminou em setembro, mas a guerra na Ucrânia gerou debate sobre se ele poderia permanecer no cargo por mais tempo. O político disse hoje que deixará a decisão de estender seu mandato aos trinta aliados.

(Com informações da EFE)

