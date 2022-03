A ONU aprovou uma resolução pedindo o fim da invasão russa da Ucrânia: quais países votaram contra

Names of countries are seen on the screen as the voting starts during a special session of the U.N. General Assembly on Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations headquarters in New York City, New York, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Brendan McDermid

A Assembleia Geral da ONU voltou a apelar na quinta-feira à “cessação imediata” das hostilidades da Rússia na Ucrânia, bem como “todos os ataques a civis e alvos civis”, na segunda resolução em menos de um mês, o que não é vinculativo.

Com 140 votos a favor, 5 contra (Rússia, Síria, Coreia do Norte, Eritreia e Bielorrússia) e 38 abstenções, a comunidade internacional aprovou esmagadoramente esta nova resolução apresentada pela Ucrânia, e promovida pelo México e França, sobre as “consequências humanitárias da agressão russa”, que em menos de um mês causou o deslocamento de 10 milhões de pessoas, 3,5 milhões delas refugiadas no exterior, metade crianças.

Através de seu porta-voz, o secretário-geral da ONU, António Guterres, destacou a importância de os membros da organização adotarem uma resolução humanitária, mas acima de tudo que o fazem mostrando unidade.

Este resultado mostra que a rejeição da comunidade internacional à invasão russa do território ucraniano é quase semelhante à demonstrada em 2 de março passado, quando foi adotada a resolução que “deplorou” a agressão russa e pedia sua cessação imediata.

Os resultados da votação são vistos na tela durante uma sessão especial da Assembleia Geral da ONU sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, na sede das Nações Unidas em Nova York, Nova York, Estados Unidos, em 24 de março de 2022. REUTERS/Brendan McDermid

Por outro lado, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou na quarta-feira uma resolução proposta pela Rússia sobre a situação humanitária na Ucrânia, um texto que as potências ocidentais denunciaram como uma tentativa cínica de encobrir sua agressão contra o país vizinho.

Moscou sofreu uma clara derrota diplomática, pois apenas a China apoiou sua iniciativa, enquanto os outros treze membros do Conselho de Segurança se abstiveram em bloco. Assim, a resolução ficou muito aquém dos nove votos necessários para avançar e impediu que países como os Estados Unidos tivessem que usar seu direito de veto para bloqueá-la.

O texto russo apelava, entre outras coisas, ao respeito pelos “princípios humanitários”, condenava os ataques contra civis e pedia um cessar-fogo negociado na Ucrânia, mas não mencionou em nenhum momento os motivos da crise no país, ou seja, a invasão russa.

Reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em meio à invasão russa da Ucrânia, na sede das Nações Unidas em Nova York, Nova York, Estados Unidos, 23 de março de 2022.

“É verdadeiramente inaceitável que a Rússia tenha a coragem de apresentar uma resolução apelando à comunidade internacional para resolver uma crise humanitária que só a Rússia criou”, disse a embaixadora dos EUA Linda Thomas-Greenfield, que acusou Moscou de tentar usar a ONU para cobrir suas ações.

“Se a Rússia está tão preocupada com os civis, só há uma coisa a fazer: parar sua ofensiva e retirar suas tropas da Ucrânia”, acrescentou o representante francês Nicolas de Rivière.

(Com informações da EFE e da AFP)

