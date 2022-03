A mudança climática afeta quem sofre de alergias: cientistas antecipam temporadas de pólen mais longas

Attractive young adult woman coughing and sneezing outdoors. Sick people allergy or virus influenca concept.

Um estudo recente descobriu que os EUA enfrentarão um aumento de 200% no pólen total neste século se o mundo continuar a produzir emissões de dióxido de carbono de veículos, usinas de energia e outras fontes em alta taxa. A temporada de pólen geralmente começa até 40 dias antes na primavera e dura até 19 dias a mais do que o normal.

“Estudamos como a atmosfera e o clima afetam árvores e plantas. Embora a maioria dos estudos se concentre no pólen em geral, nos concentramos em mais de uma dúzia de tipos diferentes de gramíneas e árvores e como seu pólen afetará as regiões dos EUA de maneiras diferentes ”, explicou Yingxiao Zhang, especialista do Departamento de Ciência e Engenharia Climática e Espacial da Universidade de Michigan e primeiro autor do documento que acaba de ser publicado na revista científica Nature.

Os pesquisadores descobriram que, por exemplo, espécies como carvalho e cipreste darão ao nordeste o maior aumento de sua presença no país, mas os alérgenos aumentarão em quase todos os lugares, com consequências para a saúde humana e a economia.

Os cientistas, além de alertar sobre o evento, estão preocupados que possam estabelecer um cronograma mais preciso que permita, pelo menos, saber com antecedência quando as ondas de pólen chegarão. “Estamos trabalhando no uso do modelo deste estudo para desenvolver previsões locais de pólen mais precisas ”, disse o pesquisador.

O pólen, os grãos semelhantes a poeira produzidos por gramíneas e plantas, contém o material genético masculino para a reprodução de uma planta. A quantidade produzida depende de como a planta cresce . O aumento das temperaturas globais aumentará o crescimento das plantas em muitas áreas e isso, por sua vez, afetará a produção de pólen . Mas a temperatura é apenas parte da equação. “Descobrimos que o maior impulsionador do crescimento futuro do pólen será o aumento das emissões de dióxido de carbono”, diz Yingxiao.

O aumento das temperaturas globais impulsionará o crescimento das plantas em muitas áreas e isso, por sua vez, afetará a produção de pólen (EFE/Marcial Guillén/Arquivo)

A temperatura mais alta prolongará a estação de crescimento, dando à flora mais tempo para emitir pólen e se reproduzir. Enquanto isso, o dióxido de carbono alimenta a fotossíntese, para que as plantas possam crescer e produzir mais pólen. Especialistas descobriram que os níveis de dióxido de carbono podem ter um impacto muito maior nos aumentos de pólen do que a temperatura no futuro.

Cadência volátil

Especialistas analisaram 15 tipos diferentes de pólen, em vez de tratar todo o pólen da mesma forma que muitos estudos anteriores. Normalmente, a polinização começa com árvores decíduas frondosas no final do inverno e na primavera . Nos EUA, amieiro, bétula e carvalho são as três principais árvores de folha caduca que causam alergias, embora existam outras, como a amoreira. Em seguida, as pastagens saem no verão, seguidas de ambrosia no final dessa temporada. No sudeste, as sempre-vivas como o cedro da montanha e o zimbro (da família dos ciprestes) começam em janeiro. De fato, no Texas, a febre do cedro é o equivalente à febre do feno.

“Descobrimos que no Nordeste, as estações de pólen para muitas árvores alergênicas se sobrepõem cada vez mais à medida que as temperaturas e as emissões de dióxido de Por exemplo, antes que os carvalhos liberassem o pólen primeiro e depois as bétulas polinizassem. Agora vemos mais sobreposição de suas estações de pólen”, disseram os pesquisadores.

De acordo com as previsões deste estudo, eles prevêem que, em geral, a estação do pólen mudará mais no norte do que no sul dos Estados Unidos, devido aos maiores aumentos de temperatura nas áreas do norte. As regiões do sudeste, incluindo Flórida, Geórgia e Carolina do Sul, podem esperar grandes aumentos no pólen de gramíneas e ervas daninhas no futuro, prevê o documento. É provável que o noroeste do Pacífico veja o pico da temporada de pólen um mês antes, devido ao início da temporada de amieiro.

“Descobrimos que, no Nordeste, as estações de pólen para muitas árvores alergênicas se sobrepõem cada vez mais à medida que as temperaturas e as emissões de dióxido de carbono aumentam”, disseram os pesquisadores (Foto: Pixabay)

A maioria das previsões de pólen neste momento fornece uma estimativa muito ampla. Parte do problema é que não há muitas estações de observação para contagem de pólen. A maioria é administrada por clínicas de alergia e há menos de 100 dessas estações espalhadas por todo o país. “É um processo muito trabalhoso medir diferentes tipos de pólen”, disse Yingxiao. Como resultado, as previsões atuais têm muitas incertezas. É provável que sejam baseados em parte no que uma estação observou no passado e na previsão do tempo. Nosso modelo, se integrado a uma estrutura de previsão, poderia fornecer previsões de pólen mais direcionadas em todo o país ”.

Os estudiosos deste artigo acreditam que é possível estimar onde as árvores são baseadas em dados de satélite e estudos de campo. Eles também sabem como a temperatura influencia quando o pólen sai, o que eles chamam de fenologia do pólen. Com essas informações, eles podem usar fatores climáticos como vento, umidade relativa e precipitação para determinar a quantidade de pólen que chega ao ar, e os modelos atmosféricos podem mostrar como ele se move e sopra, para criar uma previsão em tempo real. Todas essas informações permitem que você veja onde o pólen pode estar no espaço e no tempo, para que as pessoas com alergias saibam o que está acontecendo em sua área.

Ainda existem algumas incógnitas sobre as projeções de pólen de longo prazo. Por exemplo, os cientistas não entendem completamente por que as plantas produzem mais pólen em alguns anos do que em outros. Não há uma boa maneira de incluir isso nos modelos. Também não está totalmente claro como as plantas responderão se os níveis de dióxido de carbono dispararem e as árvores residenciais também forem difíceis de capturar. Existem muito poucas pesquisas de ambrósia que mostram onde essas plantas crescem nos EUA, mas isso pode ser melhorado.

CONTINUE LENDO: