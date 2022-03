A Microsoft estima que haverá 3,5 milhões de vagas de segurança cibernética até 2025

Washington, 23 Mar A gigante de software dos EUA Microsoft divulgou um estudo na quarta-feira no qual estima que até 2025 haverá 3,5 milhões de empregos vagos de segurança cibernética no mundo, um aumento de 350 por cento em um período de oito anos. A empresa de Redmond (Washington State, EUA) observou que atualmente não há pessoas suficientes no mercado de trabalho com as habilidades de segurança cibernética necessárias para preencher cargos vagos e que esse problema se tornará ainda pior com o passar dos anos. Entre os principais perigos, o relatório citou interrupções na cadeia de suprimentos e ataques de “ransomware” ou pagamentos de resgate digital, e garantiu que os cibercriminosos se tornaram altamente sofisticados e diversificados. Na tentativa de fechar essa lacuna trabalhista, a Microsoft já anunciou em outubro passado uma campanha para incentivar a aquisição de habilidades de segurança cibernética nos EUA, que agora se expandirá para outros 23 países. Entre os novos países estão Brasil, Colômbia, México, Alemanha, França, Itália, Israel e Japão, entre outros. “Assim como acontece com nosso programa nos EUA, um de nossos objetivos é garantir que as populações tradicionalmente excluídas tenham a oportunidade de entrar na força de trabalho de segurança cibernética, incluindo mulheres”, disse a empresa. No caso específico da Colômbia, a empresa de Redmond apoiará uma iniciativa governamental para aumentar sua capacidade nacional de segurança cibernética, incluindo a implementação de programas de treinamento profissional em áreas como segurança digital, segurança da informação, segurança cibernética e infraestrutura crítica. Para tanto, colaborará com o Serviço Nacional de Aprendizagem (SENA), uma instituição pública colombiana que oferece treinamento profissional gratuito a milhões de colombianos; com a Universidad de los Andes, uma importante universidade privada na Colômbia; e com organizações não governamentais locais. CHEFE

