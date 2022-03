A declaração de Francia Márquez que provocou a ira de César Gaviria e a ruptura com o petrianismo

Depois de Francia Márquez se ratificar como a fórmula vice-presidencial do candidato presidencial Gustavo Petro ao lado do Pacto Histórico, as palavras que expressou contra o ex-presidente e diretor do Partido Liberal, César Gaviria, o aborreceram e decidiram romper os diálogos com o Pacto histórico.

Ao que Gaviria respondeu por meio de um comunicado, indicou que o diálogo com o Pacto Histórico é “inviável” e chamou as conversações com aquela plataforma de esquerda e centro-esquerda de “acabadas”.

Além disso, o ex-presidente afirmou que “as políticas de ódio, raiva e maldade não vão com o Partido Liberal” e que “o principal motivo” do seu encontro com Petro, há algumas semanas, foi “informar o candidato que fui totalmente adverso às expressões de alguns líderes políticos que o candidato Petro teve que ser parado”.

Por fim, acrescentou: “Enquanto eu for presidente do Partido Liberal, estou encerrando algumas conversas que planejei ter com aquele setor político! Lamento muito que o Pacto Histórico pense que sua linguagem incendiária é algo que nós colombianos podemos celebrar. Ele deseja que nosso país não espere essa linguagem e atitude que nos levarão a mais violência e confronto total entre suas forças, econômicas, sociais e políticas”.

Isso foi compartilhado pelo Partido Liberal em suas redes. Foto: Twitter @PartidoLiberal





As fraturas internas no Pacto Histórico devido à possível adesão do ex-presidente César Gaviria, hoje diretor do Partido Liberal, foram evidenciadas no debate organizado pela revista Semana e pelo jornal El Tiempo, no passado dia 8 de março, quando os pré-candidatos Gustavo Petro e Francia Márquez confrontaram a questão.

Durante uma das perguntas, perguntaram-lhes se era uma vantagem aliar-se ao liberalismo, situação que Márquez, líder social e candidato ao Polo Democrático, questionou veementemente.

“Acho que o país está cansado da corrupção e eles querem mudanças reais. Um pacto com Gaviria significa mais do mesmo, porque ele faz parte daqueles que levaram o país a viver a crise que estamos enfrentando, a fome e a corrupção”, disse ele, por sua vez, pedindo para se unir a minorias como mulheres, jovens e a comunidade LGBTIQ+.

“Não há possibilidade de encontro lá porque o que é um pacto com Gaviria? continuar a dividir o país acreditando que é sua propriedade; acreditando que o país é sua propriedade e que então eles devem condenar o povo colombiano a viver nas condições em que estamos vivendo”, criticou a candidata afro, que ressaltou que chegou ao petrianismo porque quer mudança para Colômbia.

Além disso, ele reiterou suas posições impetuosas contra César Gaviria, que governou a nação entre 1990 e 1994; além disso, ele esteve imerso em vários dos governos mais recentes. De fato, seu coletivo se juntou à bancada do governo de Iván Duque, e seu apoio foi transcendental para que o presidente de hoje vencesse Petro no segundo turno presidencial de 2018.

“Fazer um pacto com aqueles que aprofundaram o neoliberalismo neste país é um erro e um erro. Outra coisa são as bases liberais. Outra coisa é o Partido Liberal. Outra coisa são as pessoas, os homens e os líderes que estão lá. Não é isso que Gaviria representa. Insisto: é um erro o país concordar com quem foi o pai do liberalismo e com quem a corrupção se aprofundou, o que hoje não permite que muitas comunidades vivam com dignidade”, disse a França.

