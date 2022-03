121-126: Os Sixers venceram um Lakers sem LeBron

Los Angeles (EUA), 23 Mar O Philadelphia 76ers marcou esta quarta-feira uma vitória com mais habilidade do que brilho contra o Los Angeles Lakers, que apesar de não ter LeBron James ofereceu uma imagem muito digna e ganhou vida até o fim (121-126). Joel Embiid (30 pontos e 10 rebotes) e James Harden (24 pontos, 7 rebotes e 7 assistências) lideraram Sixers que não conseguiram sair do placar e em que, em uma noite de poucos luxos, as contribuições de Tyrese Maxey (21 pontos e 7 assistências) e Tobias Harris (20 pontos e 7 rebotes) foram essenciais LeBron James saiu no último minuto devido ao desconforto no joelho em alguns Lakers que, dadas as circunstâncias, lutaram e competiram de uma forma mais do que aceitável. Durante grande parte da noite, Dwight Howard (24 pontos e 8 rebotes) e Malik Monk (23 pontos) foram os benchmarks inesperados dos Lakers no ataque, nos quais Russell Westbrook (24 pontos, 9 rebotes e 8 assistências) e Carmelo Anthony (20 pontos e 7 rebotes) também se destacaram. Os Sixers ainda estão na luta pelos lugares de honra muito procurados nos playoffs do Leste, enquanto o Lakers ainda terá que sofrer para garantir o play-in no Ocidente. SIXERS DOMINAM SEM CLAREZA A partida começou com um ritmo lento e pesado, algo que inicialmente pareceu beneficiar alguns Lakers em campo. Stanley Johnson foi a figura surpreendente dos primeiros doze minutos com 13 pontos para alguns Lakers que, com um 6 por 9 em triplos, aproveitou Sixers talvez excessivamente confiantes. Joel Embiid começou em seu grande nível habitual (10 pontos), mas foram três ponteiros de Georges Niang que seguraram alguns visitantes que não haviam entrado totalmente na partida. Malik Monk e Carmelo Anthony estenderam a digna encenação do Lakers no segundo trimestre. Mas era só uma questão de tempo até que os Sixers reagissem. Aumentando a demanda de sua defesa e correndo para o contra-ataque com facilidade, os Sixers mudaram o placar no intervalo (52-61) contando com um bom segundo set de Tobias Harris (9 pontos). Parecia que os Sixers poderiam explodir o jogo assim que pisassem um pouco no acelerador. O primeiro interessado nisso foi James Harden, muito ativo em um terceiro quarto em que ele marcou 16 pontos (incluindo 3 triplos) para alguns Sixers que conseguiram vencer na época de 14. No entanto, o Lakers respondeu ao desafio maravilhosamente. Dwight Howard (10 pontos naquele quarto) lembrou seus melhores anos e dominou a área, Malik Monk (também 10 pontos) trouxe muito frescor e velocidade, e Russell Westbrook e Carmelo Anthony completaram um ataque muito rico pelos Lakers. Assim, uma grande corrida de 14-4, culminou com uma cesta no chifre de Wenyen Gabriel, permitiu que os jogadores roxos e dourados chegassem ao quarto trimestre com suas opções intactas (91-93). Carmelo e Westbrook assumiram o comando do ataque dos Lakers, mas Tobias Harris e Deandre Jordan conseguiram aumentar a liderança dos Sixers enquanto esperavam que Embiid e Harden retornassem à quadra (100-107 com 7,32 no relógio). Os Lakers insistiram, desta vez com sua surpreendente dupla de estrelas Monk-Howard, mas 5 pontos seguidos de Tyrese Maxey tornaram as coisas ainda mais difíceis para eles (105-114 com 3,23 restantes). Apenas 6 pontos foram os locais com 2 minutos restantes e 4 pontos com 32 segundos foram colocados atrás de uma cesta Westbrook depois de roubar Harden. Mas os Sixers finalmente fecharam a vitória dos lances livres contra alguns Lakers que teriam conseguido ter LeBron para esse resultado apertado. David Villafranca