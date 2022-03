Zelenski pede ao parlamento japonês reformas profundas da ONU

O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, pediu na quarta-feira em um discurso ao parlamento japonês para reformas profundas nas Nações Unidas, observando que suas autoridades não impediram a invasão russa.

“Nem as Nações Unidas nem o Conselho de Segurança trabalharam. São necessárias reformas”, disse o líder ucraniano em um discurso por videoconferência aos parlamentares do Japão.

“Precisamos de um instrumento para garantir a segurança global de forma preferencial. As organizações internacionais existentes não trabalham nesse sentido. Devemos então desenvolver uma nova ferramenta que possa realmente parar as invasões”, disse.

Zelenski aproveitou a intervenção para agradecer a posição de Tóquio, que abandonou sua prudência habitual e se juntou às fortes sanções impostas pelos países ocidentais contra a Rússia.

“Peço que continuem impondo sanções”, disse, parabenizando o Japão por ser “a primeira nação da Ásia a ter feito lobby” em Moscou.

“Ninguém se sentirá seguro até que esta guerra termine e a paz tenha retornado (...) Façamos esforços para fazer com que a Rússia queira e busque a paz. As proibições comerciais devem ser introduzidas com a Rússia para deter o tsunami da invasão contra a Ucrânia”, acrescentou.

hih-tmo-sah-ras/mac/pz/dbh/mis