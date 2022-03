Venezuelano leva sua experiência migrante ao teatro nos EUA

NOVA YORK (AP) — A melhor inspiração pode ser você mesmo. É nisso que acredita o cantor e dançarino venezuelano Miggel Anggelo, que baseou sua nova peça de dança e teatro em sua própria história como imigrante nos Estados Unidos.

O resultado é “English with an Accent”, uma peça de “performance” criada por este compositor e contratenor e apresentada ao lado de 10 dançarinos que será apresentada em 1º de abril em Washington e em novembro no Lincoln Center em Nova York.

“É a minha história, mas ao mesmo tempo a história é universal. Pode ser a história de qualquer pessoa. Por exemplo, 80% dos dançarinos (na peça) são imigrantes”, disse Angelo, cujo nome verdadeiro é Miguel Angelo Pinto Martínez.

Em sua mostra, o artista de 49 anos interpreta uma lagarta que chega a Nova York e questiona sua própria identidade e suas possibilidades de se tornar uma borboleta. A história é paralela à vida de imigrantes que precisam trabalhar duro, mas podem ter sucesso em um novo país.

Em “Inglês com sotaque”, Anggelo canta em inglês, ao mesmo tempo em que dança, se mistura com o resto dos dançarinos e, assim, mostra a história da lagarta e os obstáculos que ela encontra ao longo do caminho. Apresentada pela Washington Performing Arts, a peça será exibida no GALA Hispanic Theatre, na capital dos EUA.

“Eu fiz balé clássico, mas eu sempre digo 'por que não há texto no balé? Algum dia vou fazer algo que tem a ver com dança, mas vou mandar uma mensagem e vou colocar música nele'”, disse o artista.

Angelo nasceu em Valência, Venezuela e desde a infância queria ser artista. Quando jovem, ele fez o teste para um set do musical da Broadway “Pinocchio” que veio para a Venezuela e conseguiu o papel principal. Foi aí que ele começou a cantar.

Depois de passar por várias companhias de teatro em Caracas, ele foi para a Alemanha, aproveitando o fato de seu avô ser alemão. Lá ele recebeu uma bolsa de estudos para ter aulas de canto em Colônia e, no final da década de 1990, durante as férias na Venezuela, fez o teste para “Fama El Musical”, com o qual excursionou por mais de dois anos pela América Latina.

A turnê terminou na Argentina e Anggelo ficou lá por quatro anos, até que em 2001 o chamado “cercadinho” chegou ao país, ou restrição de saque de dinheiro devido a uma grave crise, e voltou para a Venezuela. Mas seu sonho era trabalhar nos Estados Unidos.

Em 2002, ele chegou a este país com um visto de turista e mais tarde obteve um visto de artista, concentrando sua carreira em teatro e canto, além de ser um adido cultural, sob os auspícios do Departamento de Estado, em duas turnês pela Rússia. Além disso, ele lançou dois álbuns musicais: “Onde estará Matisse” (2012) e “La Casa Azul” (2015).

“English with an Accent” nasceu como o terceiro álbum musical de Angelo e acabou se tornando a história da imigração que o venezuelano, junto com o mexicano Jaime Lozano, capturou em uma peça híbrida de dança e teatro. Lozano co-escreveu a música e a letra da “performance”, além de assumir a direção musical.

O show é de especial importância para Angelo porque ele acaba de receber a cidadania dos EUA.

“('Inglês com sotaque') representa minha luta por segurança, felicidade e auto-estima”, disse o artista, “e descobrir que nos Estados Unidos agora posso chamar este país de 'minha casa'”.