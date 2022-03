Um tornado varreu Nova Orleans, Texas e Oklahoma: pelo menos um morto e milhares sem eletricidade

Michael Talamantez comforts his girlfriend Derry Schroer after Talamantez' house on Stratford Drive in Round Rock, Texas was destroyed by a severe storm, reported as a tornado, while they were inside on Monday March 21, 2022. "I thought I was going to die," he said. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

Um tornado varreu partes de Nova Orleans e seus subúrbios na terça à noite, lançando carros, arrancando telhados de casas e matando pelo menos uma pessoa em uma região atingida pelo furacão Katrina 17 anos atrás.

Partes da paróquia de São Bernardo, que faz fronteira com Nova Orleans a sudeste, pareciam sofrer o peso da raiva do tempo, e foi aí que a fatalidade ocorreu. Funcionários da paróquia de São Bernardo não deram detalhes sobre como a pessoa morreu; eles disseram que muitas outras pessoas ficaram feridas.

As casas de várias famílias foram destruídas (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

As equipes de resgate estavam procurando na paróquia suburbana por mais pessoas que precisavam de ajuda, de acordo com o xerife Jimmy Pohlmann. O presidente da paróquia de São Bernardo, Guy McInnis, disse que o tornado causou danos generalizados em toda a paróquia.

Outros tornados gerados pelo mesmo sistema de tempestades atingiram partes do Texas e Oklahoma, matando uma pessoa na segunda-feira e causando vários ferimentos e danos generalizados.

Os detritos cobrem o chão em frente a uma casa na Oxford Drive, em Round Rock, Texas, que foi severamente danificada por um tornado. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

Em Nova Orleans, as estações de televisão locais transmitem imagens ao vivo da tempestade que atingiu a região.

O tornado parecia começar em um subúrbio e depois se mover para o leste através do rio Mississippi até o 9º distrito inferior de Nova Orleans e partes de São Bernardo, ambos gravemente danificados pelo Katrina, antes de se mudar para o nordeste.

As pessoas olham para os danos depois que um tornado atingiu um shopping center perto da I-35 e SH 45 em Round Rock, Texas. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

Muitos moradores também foram danificados no ano passado quando o furacão Ida, um furacão de categoria 4, varreu a região. A família de Stacey Mancuso tinha acabado de concluir os reparos em sua casa no subúrbio de Arabi depois que Ida arrancou o telhado e causou extensos danos causados pela água. Então o tornado de terça-feira atravessou sua rua. Ela se enrolou na lavanderia com o marido; dois filhos, 16 e 11 anos; e cães como parte de seu novo telhado foram levantados pelo vento.

“Estamos vivos. É o que posso dizer agora. Ainda temos quatro paredes e parte de um telhado. Eu me considero sortudo”, disse Mancuso. Ainda assim, o tornado foi a terceira vez que eles sofreram grandes danos climáticos desde o Katrina em 2005.

Jarrod Schneider, que mora em Oxford Drive, em Round Rock, Texas, ajuda seus vizinhos a limpar depois que um tornado danificou severamente várias casas na rua. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

Em Arabi, havia um forte cheiro de gás natural no ar enquanto moradores e equipes de resgate estavam na rua e inspecionavam os danos. Algumas casas foram destruídas enquanto pedaços de entulho estavam pendurados em fios elétricos e árvores. Um barco de pesca de alumínio em frente a uma casa foi dobrado em forma de C com o motor do outro lado da rua. Os postes de energia estavam abaixados e inclinados, forçando os trabalhadores de emergência a caminhar lentamente por bairros escuros para verificar se há danos.

Michelle Malasovich mora na Arábia. Inicialmente, ela estava preocupada com a família que morava em áreas ao norte da Louisiana que também estavam sendo atingidas pelo mau tempo. Ele estava mandando mensagens com sua família lá quando, ele disse, “De repente, as luzes começaram a piscar.”

Um caminhão caiu de lado depois que um tornado atingiu um shopping perto da I-35 e SH 45 em Round Rock, Texas. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

O marido dela estava na varanda e viu o tornado chegando.

“Ele continuou ficando cada vez mais forte”, disse Malasovich. Depois que aconteceu, eles saíram para inspecionar os danos. “A casa do nosso vizinho está no meio da rua agora.”

Carros da polícia estacionados em frente a um banco, danificados por um tornado, perto da I-35 e SH 45 em Round Rock. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

A casa de Malasovich se saiu relativamente bem, disse ele. Algumas colunas voaram da varanda e das janelas de seu jipe também. No final da rua, uma casa foi severamente danificada e os veículos estacionados foram movidos pelos ventos: “Isso é sério para aqui embaixo”.

A prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, twittou na noite de terça-feira que não havia relatos de vítimas ou danos significativos na cidade e que a empresa de energia estava trabalhando para restaurar a eletricidade para os 8.000 clientes afetados.

Uma casa na Monkey Road em Elgin, Texas. Vários tornados varreram partes do Texas e Oklahoma, matando pelo menos uma pessoa e causando vários ferimentos e danos generalizados antes que o sistema de tempestades se mudasse para Louisiana e Mississippi. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

Cerca de 13.000 casas e empresas teriam ficado sem energia nos três distritos ao redor de Nova Orleans após a tempestade.

Enquanto as pessoas da região metropolitana estão acostumadas a lidar com condições climáticas adversas, como furacões ou chuvas torrenciais, é raro um tornado passar pela cidade. Um tornado de 2017 causou danos generalizados quando pousou na parte leste da cidade.

Os detritos cobrem o solo ao redor das casas danificadas por tornados na Oxford Drive e Stratford Drive em Round Rock. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

O telhado foi completamente arrancado desta propriedade em Round Rock, Texas (Reuters/Andrees Latif)

Antes do mau tempo, muitas escolas fecharam cedo ou cancelaram atividades extracurriculares em partes da Louisiana e Mississippi. Abrigos foram abertos para residentes que precisavam de um lugar para ficar enquanto as tempestades passavam.

As autoridades federais e estaduais da Louisiana lembraram milhares de sobreviventes de furacões que vivem em casas móveis e reboques para trailers fornecidos pelo governo para ter um plano de evacuação porque as estruturas podem não suportar o clima esperado. Mais de 8.000 famílias moram nessas acomodações temporárias, disseram as autoridades.

Uma rua ladeada de escombros é vista em Lower 9th Ward, em Nova Orleans, depois que fortes tempestades cruzaram a área. (Foto AP/Gerald Herbert)

Depois de deixar a área de Nova Orleans, o sistema descarregou fortes chuvas, derrubou árvores e acionou vários avisos de tornado à medida que avançava para o Alabama na noite de terça-feira. Telhados de várias casas foram danificados em Toxey, Alabama, depois que uma tempestade precedida por avisos de tornado passou pela área, o Serviço Nacional de Meteorologia tuitou.

Os meteorologistas estavam prevendo uma linha de clima intenso se movendo do leste do Texas para o sul profundo, e segunda-feira começou com mau tempo no Texas.

As pessoas ficam na varanda de uma casa danificada após um tornado em Arabi. (Foto AP/Gerald Herbert)

Vários tornados foram relatados ao longo do corredor Interestadual 35. Em Elgin, árvores quebradas alinhavam as estradas rurais, e pedaços de metal, rasgados por ventos fortes, penduravam nos galhos. Os moradores caminharam com cuidado para evitar linhas de energia derrubadas enquanto trabalhavam para limpar os restos de telhados quebrados, paredes derrubadas e carros danificados.

JD Harkins, de 59 anos, disse ter visto dois tornados passarem por sua casa em Elgin.

As autoridades estão inspecionando os danos na Lower 9th Ward. (Foto AP/Gerald Herbert)

“Costumava haver um celeiro lá”, disse Harkins, apontando para terras vazias na propriedade de seu tio cobertas de escombros espalhados. Ele disse que o prédio estava vazio quando o primeiro tornado atingiu na segunda-feira e que sua família está grata por ninguém ter ficado ferido.

Casas e empresas em pelo menos uma dúzia de condados do Texas foram danificadas, de acordo com relatórios do Storm Prediction Center. O governador do Texas, Greg Abbott, anunciou uma declaração de desastre para 16 condados duramente atingidos. Abbott disse que 10 pessoas ficaram feridas por tempestades na área de Crockett, enquanto mais de uma dúzia ficaram feridas em outros lugares.

Vizinhos param na rua depois que um tornado atingiu Arabi. (Foto AP/Gerald Herbert)

O Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Grayson disse que uma mulher de 73 anos morreu na comunidade de Sherwood Shores, a cerca de 95 quilômetros ao norte de Dallas, mas não forneceu detalhes.

(com informações da AP)

