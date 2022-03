Um mês após o início da guerra na Ucrânia, a economia mundial ainda está no meio de uma tempestade

Um mês após a invasão russa da Ucrânia, a economia mundial está fazendo jus ao ritmo do conflito e suas consequências, desde o aumento dos preços das commodities até o risco de efeitos colaterais das sanções à Rússia.

Essas são algumas das consequências de um terremoto geopolítico que se transformou em um terremoto econômico.

- Matérias-primas disparam

O conflito desencadeou os preços das commodities, começando com o petróleo.

O barril de Brent no Mar do Norte valia US $90 em fevereiro e atingiu 139,13 em 7 de março, o nível mais alto desde a crise financeira de 2008. Desde então, permaneceu muito volátil.

O aumento é perceptível nos postos de gasolina, forçando muitos países a tomar medidas, como cortes de impostos na Suécia ou limites de preços na Hungria.

Ao contrário dos Estados Unidos, a União Europeia, severamente limitada pela sua dependência de Moscovo, decidiu por enquanto não impor um embargo aos hidrocarbonetos russos, embora queira tornar-se independente da energia russa até 2027.

Na esteira dos preços da energia, os metais produzidos na Rússia, como níquel ou alumínio, também dispararam para níveis sem precedentes, levando a custos de produção mais altos.

As quebras nas cadeias de suprimentos também voltaram, especialmente na indústria automotiva, como foi o caso da pandemia de covid-19.

- Ameaças à segurança alimentar

“Guerra na Ucrânia significa fome na África”, alertou o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a ONU alertou sobre um “furacão de fome”.

O conflito atual envolve duas superpotências agrícolas, Rússia e Ucrânia, que respondem por 30% das exportações mundiais de trigo, então o aumento dos preços dos grãos e do petróleo foi imediato.

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) alerta que, se a guerra continuar, mais 8-13 milhões de pessoas poderão sofrer de desnutrição em todo o mundo.

No momento, nenhum navio está deixando a Ucrânia e a semeadura na primavera pode ser entre 25% e 40% menor do que o normal.

Embora os Estados Unidos, a Índia e a Europa possam substituir parte do trigo que faltará, a situação é mais complexa para o óleo de girassol e o milho, dos quais a Ucrânia foi o primeiro e o quarto maior exportador mundial, respectivamente.

- Febre nos mercados e medo de uma inadimplência russa

O ano de 2022 começou com resultados de negócios que previram uma recuperação econômica após a covid-19. No entanto, a guerra mergulhou os mercados em um estado febril.

Na Rússia, as sanções ocidentais paralisaram parte do sistema bancário e financeiro e fizeram com que o rublo caísse para 177 rublos por dólar em 7 de março, em comparação com 75 por dólar no início de fevereiro.

Além disso, 300 bilhões de dólares em reservas russas no exterior foram congeladas.

Essas medidas nos fizeram temer um padrão russo pela primeira vez desde 1998, o que acabou não ocorrendo. A bolsa de valores de Moscou foi fechada por quase três semanas e parcialmente reaberta na segunda-feira.

- O dilema dos negócios ocidentais

Centenas de empresas ocidentais anunciaram sua retirada ou pelo menos o congelamento de suas atividades na Rússia, voluntária ou involuntariamente, seja por medo de sanções, opinião pública ou pressão política.

Grandes empresas como a petrolífera britânica BP, Ikea, McDonald's e Coca-Cola decidiram congelar suas atividades na Rússia.

Outros, por outro lado, decidiram continuar sua atividade argumentando que não poderiam abandonar seus funcionários ou privar a população de mercadorias.

- Parar o crescimento econômico

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) espera uma redução de um ponto no crescimento econômico global devido ao impacto da guerra e o FMI planeja reduzir sua previsão, atualmente de 4,4% até 2022.

Em 18 de março, o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), o FMI e o Banco Mundial disseram estar “profundamente preocupados” com “a desaceleração do crescimento, as interrupções no comércio” e um impacto particularmente sério sobre “os mais pobres e vulneráveis”.

