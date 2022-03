Um jornal croata, “hackeado” com artigos de propaganda pró-russa

Zagreb, 23 Mar O portal do diário Slobodna Dalmacija, da cidade croata de Split, sofreu um ataque cibernético de pessoas desconhecidas que encheram a publicação eletrônica com propaganda russa sobre a guerra na Ucrânia. “O Ocidente fez de tudo para garantir que os nazistas dominassem na Ucrânia” ou “Os EUA admitem que tinham bio-laboratórios escondidos na Ucrânia” são alguns dos títulos de artigos que, assinados com os nomes dos jornalistas do jornal, apareceram na terça-feira na versão digital do jornal. “São cerca de dez textos publicados em nosso portal sob o nome de nossos autores”, disse a mídia à agência de notícias local Hina. Por exemplo, sob o título “Máquinas ocidentais para enganar”, é “explicado” que o público ocidental está sistematicamente desinformado quanto aos eventos “reais” na Ucrânia. A propaganda foi apagada e uma investigação sobre o ataque informático foi aberta, disse Sandra Lapenda, editora-chefe da Slobodna Dalmacija. A mídia se desculpou com seus leitores, garantindo que o conteúdo de propaganda pró-russa em seu site não esteja de forma alguma alinhado com sua política editorial. CHEFE vb/wr/ah