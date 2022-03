Ucrânia acusa a Rússia de destruir um laboratório nuclear em Chernobyl

Lviv, Ucrânia, 23 Mar Tropas russas destruíram um laboratório para gerenciamento de resíduos radioativos na usina nuclear de Chernobyl, ocupada no início da invasão da Ucrânia, conforme relatado pela Agência Estatal Ucraniana para a Gestão de Zonas de Exclusão. De acordo com este centro, o laboratório custou mais de 6 milhões de euros, estava localizado na zona de exclusão da usina nuclear de Chernobyl e era um complexo com “capacidades analíticas e de pesquisa significativas” no campo da gestão de resíduos radioativos. O laboratório foi construído em 2015 com a ajuda de fundos da UE para a cooperação em segurança nuclear e, de acordo com o comunicado, tinha equipamentos e capacidades analíticas únicas na Europa. De acordo com o comunicado ucraniano, no laboratório havia “amostras altamente ativas e amostras de radionuclídeos que agora estão nas mãos do inimigo”. A usina nuclear de Chernobyl, após o acidente de 1986, o mais importante da história para esse tipo de energia, não está operacional, mas ainda requer tarefas de controle, análise e vigilância. O exército russo ocupou a usina, localizada ao norte de Kiev, em 24 de fevereiro e tem sido motivo de preocupação, juntamente com o restante das usinas nucleares na Ucrânia, para a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), uma vez que o pessoal que trabalhava lá foi detido sem possibilidade de descanso. Conforme relatado pela AIEA, a primeira rotação de pessoal na antiga usina nuclear de Chernobyl desde o início da invasão russa há quase um mês foi concluída no domingo passado, permitindo que quase duzentos técnicos e pessoal de segurança da usina retornassem às suas casas para descansar. CHEFE INT-Lab/HMA