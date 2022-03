Trae Young ilumina o Madison Square Garden com 45 pontos em triunfo sobre o NY Knicks

O armador Trae Young iluminou o Madison Square Garden terça-feira com 45 pontos para guiar seu Atlanta Hawks em uma vitória fora sobre o NY Knicks 117-111, em um dos quatro jogos do dia na NBA.

Young adicionou oito assistências ao seu desempenho em sua primeira partida na lendária instalação de Nova York desde os playoffs do ano passado.

Star Young marcou sete pontos de três pontos (21 pontos), incluindo um que empatou o jogo em 105 com 2:54 para jogar. Ele então ajudou o sérvio Bogdan Bogdanovic para uma vantagem de três pontos e De'Andre Hunter acertou mais três pontos para coroar uma sequência de 11-0 e colocou 113-105 no tabuleiro com 1:04 minutos restantes.

O sérvio Bogdanovic somou 32 pontos, a alta da temporada, para os Hawks, que são o décimo na Conferência Leste.

Canastero R.J. Barrett teve 28 pontos e 13 rebotes para o Knicks, que caiu para 30-42 para garantir sua oitava temporada de derrotas nas últimas nove temporadas.

O único recorde de vitórias da equipe de Nova York foi quando eles estavam 41-31 na temporada passada para ganhar o quarto bilhete de playoff para a Conferência Leste. Eles então caíram para o Hawks em cinco jogos na primeira rodada.

Alec Burks teve 21 pontos para os Knicks, que jogaram sem Julius Randle devido a dores no tendão do quadríceps direito.

Os Knicks venceram por 34-30 após o primeiro set, mas os Hawks foram para a frente de 64-58 no intervalo. Bogdanovic teve 15 pontos e Young 13 no segundo trimestre.

- Giannis pune os Bulls -

Em Milwaukee, o astro grego Giannis Antetokounmpo terminou com 25 pontos e um gritante 17 rebotes em seu retorno à ação e o campeão Bucks estendeu seu recente domínio sobre o Chicago Bulls com uma batida de 126-98.

Antetokounmpo havia perdido a derrota do Bucks por 138-119 em Minnesota no sábado devido a dores no joelho direito.

Agora, Milwaukee jogou sem o atacante do All-Star Khris Middleton, que estava lidando com dores no pulso esquerdo.

“Ele caiu no jogo do Minnesota, e ele estava bastante dolorido e rígido, então nós verificamos”, disse o técnico do Bucks, Mike Budenholzer, sobre Middleton antes do jogo.

“Sentimos que é de curto prazo, mas veremos como se sente um ou dois dias depois”, acrescentou o treinador.

Jrue Holiday teve 27 pontos, o maior do jogo, junto com sete assistências, já que o Bucks venceu pela 15ª vez em seus últimos 16 jogos contra o Bulls, incluindo todos os três jogos desta temporada.

A única vitória dos Bulls durante esse período ocorreu no final da temporada regular de 2019-20, quando o Bucks descansou porque foi assegurado com a terceira semente para os playoffs na Conferência Leste na época.

O cubano-americano Brook Lopez teve 10 pontos e seis rebotes em 24 minutos para Milwaukee depois de fazer sua primeira partida como titular desde o início da temporada. O cubano saiu do banco para os últimos três jogos do Bucks depois de perder 67 jogos devido a uma lesão nas costas que exigiu cirurgia.

O suíço Nikola Vucevic teve 22 pontos para o Bulls, que abriu uma turnê de cinco jogos uma noite após uma vitória por 113-99 sobre o Toronto Raptors. DeMar DeRozan e Zach LaVine adicionaram 21 pontos para Chicago.

