Suspendeu a prefeita local de Usme pelo suposto caso de corrupção envolvendo sua administração

Na terça-feira, 22 de março, o secretário de governo de Bogotá, Felipe Jiménez, confirmou a suspensão da prefeita local de Usme, Mabel Andrea Sua, após a divulgação de áudios que mostrariam supostos atos de corrupção que ligam o pai do presidente e os empreiteiros locais.

A decisão, segundo o funcionário distrital, foi tomada pelo gabinete de controle disciplinar da Secretaria de Governo no âmbito da investigação que está sendo realizada contra o presidente da quinta cidade da capital, devido à suposta pressão que Jorge Tiberio Sua, pai do prefeito, teria exercido sobre empreiteiros que foram exigidos somas milionárias de dinheiro.

“Decreto para cumprir o Auton nº 559, de março de 2022, emitido pelo Gabinete de Assuntos Disciplinares da Secretaria Distrital de Governo, no sentido de suspender a Sra. Mabel Sua Toledo, do cargo de prefeita local de Usme”, afirma o documento compartilhado pelo Secretário de Governo.

Também foi decidido confiar o diretor do Sistema Distrital para o Serviço aos Cidadãos, Dorian de Jesús Coquies Maestre, com a equipe da Secretaria-Geral da Administração Distrital no cargo e funções do prefeito local, enquanto a suspensão provisória por esta suposta corrupção caso está sendo realizado.

A Secretaria de Governo também indicou que esta decisão foi tomada com o objetivo de facilitar e proteger a investigação dos órgãos de investigação após as alegações que se tornaram conhecidas na semana passada, enquanto uma auditoria interna foi ordenada no Gabinete do Prefeito de Usme, com o objetivo de detectar e impedindo “outro suposto ato contra a administração pública”.

“Essa decisão busca garantir transparência e rapidez na investigação. Já ampliamos as denúncias que registramos na época perante a Procuradoria-Geral da República e o Escritório de Assuntos Disciplinares da Secretaria assim que soubemos dos fatos”, disse o secretário Jiménez.

Finalmente, ele pediu aos cidadãos que denunciem qualquer possível ato de corrupção no processo de contratação dos líderes das 20 localidades, o que pode ser feito através do e-mail: contratacióntransparente@gobierno.gov.co e, assim, contribuir para o monitoramento dos recursos públicos da capital.

Por sua vez, o conselheiro de Bogotá do partido Colômbia Justa Libres, Emel Rojas, disse que recebeu graves alegações de corrupção em diferentes prefeitos de Bogotá, indicando que o caso de “Usme é apenas a ponta do iceberg do governo 'anticorrupção'”, disse.

“Depois de apoiar o prefeito de Usme, o governo do distrito decide chamá-la e suspendê-la. Espero que o contrato para o conselheiro Diego Posada também seja rescindido e a oficial Nelly Tilagu seja suspensa e também envolvida no escândalo de corrupção”, disse o lobista, que tem sido um forte crítico da administração de Claudia López.

