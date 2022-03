Stephanie Cayo: Os usuários pedem para interromper os ataques à atriz depois de estrelar 'Até nos encontrarmos novamente'

O nome de Stephanie Cayo tem sido tendência no Twitter desde o A Netflix apresentará o primeiro trailer do filme “Até nos encontrarmos novamente”. Dezenas de usuários do Twitter questionaram imediatamente o filme porque escolheram o membro da família Cayo como protagonista.

Isso porque muitos consideram que uma atriz com traços andinos teria sido mais adequada ao enredo, já que o filme tem Machu Picchu como palco principal. Eles também criticaram que a sétima maravilha do mundo é o cenário para uma história tão “clichê”.

O filme dirigido por Bruno Ascenzo foi lançado em 18 de março e os ataques continuaram. Milhares de internautas continuaram a criticar o filme e vários o chamaram de “chato” e “simples”. No entanto, outros internautas não hesitaram em defender a produção nacional e a atriz peruana.

Deve-se notar que a própria Stephanie Cayo decidiu falar em sua plataforma para deixar claro que “Até nos encontrarmos novamente” não busca representar as mulheres andinas, muito menos tê-la como referência para os habitantes de Cusco. Além disso, ela recomendou que seus seguidores se concentrem em trabalhar para seus sonhos, assim como ela faz.

USUÁRIOS DEFENDEM A ATRIZ E O FILME

Um grande grupo do Twitter parabenizou e lisonjeou o trabalho de Stephanie Cayo por estrelar o primeiro filme peruano produzido pela plataforma de streaming Netflix e foi a favor do filme, pois colocará Cusco aos olhos do mundo no nível cinematográfico.

“Stephanie Cayo é talentosa e linda, um orgulho para sua família e para o Perú...”, “Absurdo que os peruanos percam seu tempo brigando por um filme em relação à cor da pele, cabelo ou olhos”, “Um filme é uma ficção, se eles querem algo mais próximo da 'realidade' no cinema, eles poderiam assistir a um documentário”, são algumas das postagens dos usuários.

Vale ressaltar que, quando foi anunciado que a Netflix faria sua primeira produção no Perú, alguns dias depois começou a pandemia de COVID-19 e teve que ser suspensa, por isso não se sabia se esse projeto finalmente veria a luz.

BRUNO ASCENZO TAMBÉM SE DEFENDE DAS CRÍTICAS

Após o lançamento de seu filme, o diretor Bruno Ascenzo teve uma entrevista com a RPP e destacou que a ideia de ter gravado em diferentes partes do nosso país era atrair a atenção do público estrangeiro e, assim, incentivá-los a visitar o Perú.

“É importante que percebamos o que temos, muitos países usam a indústria cinematográfica para se darem a conhecer ao mundo: 'Game of Thrones' e Croácia, muitas produções que ajudam a reativar certas indústrias que foram afetadas pela pandemia. Queria que o filme pudesse contribuir para isso e alcançá-lo um pouco, com isso dizer: 'tarefa realizada'”, disse.

“Minha ideia era fazer um filme de viagem, inicialmente não era uma comédia 100% romântica, que começou a ser construída assim que a Netflix entrou no cenário dos jogos, mas era um filme que foi esboçado, poderia ser assim, eu gostaria de ir a esses locais, no começo você não passou pelos três locais onde no final você foi rolado”, comentou.

