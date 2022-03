Seleção peruana: A entrada nos parques zonais de Lima será gratuita se você usar a camisa bicolor

Por ocasião do jogo entre Perú e Uruguai, que acontecerá na quinta-feira, 24 de março, os torcedores peruanos poderão entrar no onze clubes zonais de graça se usarem a camisa da seleção peruana. Isso será no mesmo dia da partida, conforme anunciado pelo Lima Park Service (Serpar).

Nos mesmos espaços, haverá vários serviços recreativos para desfrutar com a família e amigos. Por exemplo, os participantes poderão jogar um jogo nas lajes esportivas, preparar seu almoço nas áreas de churrasco, andar a cavalo ou de barco nas lagoas, visitar os vários animais nas mini-fazendas e mini-zoológicos, entre outros.

Este 24 de março também é “quinta-feira das patas”, para que as pessoas possam frequentar os lugares acompanhados por seus animais de estimação para passear ao ar livre e explorar as áreas verdes.

HORÁRIO DE ADMISSÃO GRATUITA

O horário de funcionamento será das 6h45 às 18h.

Fonte: Lima Park Service - Serpar (Facebook)

SORTEIO PARA FÃS

Por outro lado, Serpar informou que as pessoas que corrigirem o placar do Perú x Uruguai podem desfrutar de um dia esportivo com seus amigos nos clubes zonais.

Conheça os passos:

1. “Curta” esta postagem no Facebook.

2. Comente a partitura com a qual você acha que o encontro entre Perú e Uruguai terminará e marque 2 amigos na publicação.

3. Compartilhe a postagem em seu mural, no modo público.

Para os termos e condições do sorteio, você pode inserir este LINK: https://bit.ly/3IJ9Kbv

Fonte: Lima Park Service - Serpar (Facebook)

DIA E CANAL ONDE ASSISTIR AO JOGO

Perú e Uruguai serão disputados nesta quinta-feira, 24 de março, a partir das 18h30, horário do Perú, Colômbia e Equador. Às 19h30, horário dos Estados Unidos (Miami), Venezuela e Bolívia. Às 20h30, horário para Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina e Brasil.

CANAIS PARA ASSISTIR AO JOGO

- Movistar Deportes é o canal a cabo que tem o direito de transmitir os jogos da seleção peruana nesta eliminatória sul-americana.

- América TV é o canal encarregado de trazer os detalhes da partida contra o Uruguai em sinal aberto.

PERÚ COM A OBRIGAÇÃO DE ADICIONAR

Ambos os países dependem dessa partida para chegar à Copa do Mundo de 2022 do Catar, algo que está muito preocupado com o Chile e a Colômbia, as outras equipes com mais chances na disputa. Marcar pontos é importante e não há espaço para derrota. Tudo isso levando em consideração que este é o penúltimo dia das Qualificatórias.

Eles vão jogar em quinto e quarto lugar na classificação. As apostas são altas e tudo pode acontecer nesse tipo de duelo que acontecerá no Estádio Centenário em Montevidéu. Há um ótimo jogo chegando.

Na noite de terça-feira, 22 de março, a seleção peruana chegou às terras de 'Charrúas' com seus principais homens: Gianluca Lapadula, Christian Cueva, André Carrillo, Renato Tapia, Alexander Callens, Pedro Gallese, entre outros. Eles só sofreram a alta de Miguel Araújo devido ao COVID-19. Depois, a equipe está 100% e muito motivada para uma partida difícil na condição de visitante.

Em relação aos onze da seleção peruana, Ricardo Gareca tem apenas uma pergunta: o companheiro de Alexander Callens no retrocesso central. O treinador da equipe terá que escolher entre Carlos Zambrano e Christian Ramos. Ambos têm experiência para esse tipo de partida. Vai depender da estratégia que o 'Tigre' escolher.