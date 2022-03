Rússia falha na ONU com sua resolução humanitária sobre a Ucrânia

Mario Villar Nações Unidas, 23 Mar O Conselho de Segurança da ONU rejeitou na quarta-feira uma resolução proposta pela Rússia sobre a situação humanitária na Ucrânia, um texto que as potências ocidentais denunciaram como uma tentativa cínica de encobrir sua agressão contra o país vizinho. Moscou sofreu uma clara derrota diplomática, pois apenas a China apoiou sua iniciativa, enquanto os outros treze membros do Conselho de Segurança se abstiveram em bloco. Assim, a resolução ficou muito aquém dos nove votos necessários para avançar e impediu que países como os Estados Unidos tivessem que usar seu direito de veto para bloqueá-la. O texto russo apelava, entre outras coisas, ao respeito pelos “princípios humanitários”, condenava os ataques contra civis e pedia um cessar-fogo negociado na Ucrânia, mas não mencionou em momento algum o motivo da crise no país, ou seja, a invasão russa. “É verdadeiramente inaceitável que a Rússia tenha a coragem de apresentar uma resolução pedindo à comunidade internacional que resolva uma crise humanitária que só a Rússia criou”, disse hoje a embaixadora dos EUA, Linda Thomas-Greenfield, que acusou Moscou de tentar usar a ONU para cobrir suas ações. “Se a Rússia está tão preocupada com os civis, só há uma coisa a fazer: parar sua ofensiva e retirar suas tropas da Ucrânia”, acrescentou o representante francês Nicolas de Rivière. Outros países usaram termos como “trapaça” e “zombaria” para se referir à iniciativa russa, com muitos denunciando o cinismo de que o país que está invadindo outro e bombardeando suas cidades é quem pede proteção para a população. Moscou, por sua vez, apresentou o texto como uma resolução exclusivamente humanitária, livre de qualquer ônus político, na tentativa de expor as potências ocidentais por rejeitá-lo, mas mal conseguiu apoio. Nos últimos dias, a resposta à crise humanitária na Ucrânia tem estado no centro da luta diplomática nas Nações Unidas, com várias moções de resolução rivais e debates acirrados. A Rússia apresentou sua proposta em resposta a uma iniciativa da França e do México, que buscava adotar uma resolução sobre a crise humanitária que apontava diretamente para a Rússia. Após várias rodadas de negociações, as delegações francesa e mexicana finalmente concluíram que não era possível prosseguir com o texto dada a posição de Moscou, que tem poder de veto no Conselho de Segurança, e, portanto, decidiu ir à Assembleia Geral. A votação lá ocorrerá amanhã, quinta-feira, embora em princípio haja duas resoluções em cima da mesa: a promovida pela França e pelo México — que conta com o apoio de dezenas de países, incluindo a Ucrânia — e uma alternativa proposta pela África do Sul, que evita apontar para a Rússia. Em vez do impacto real que esses documentos, que devem ser quase zero, em jogo é ver como o apoio internacional de cada lado da guerra evolui, depois que a Assembleia Geral denunciou esmagadoramente a invasão russa no início deste mês. O embaixador russo na ONU, Vasili Nebenzia, pediu hoje apoio à resolução sul-africana, enquanto a Ucrânia e seus aliados buscam alcançar o número máximo de votos possível para seu rascunho. No início de março, a Assembleia Geral já havia adotado uma resolução deplorando a “agressão” russa contra a Ucrânia, texto que contou com o apoio de 141 dos 193 países das Nações Unidas e ao qual, além da Rússia, apenas quatro se opunham. Através do seu porta-voz, o secretário-geral da ONU, António Guterres, salientou hoje a importância de os membros da organização adotarem uma resolução humanitária, mas acima de tudo que o fazem mostrando unidade. CHEFE mvs/fixo (foto) (vídeo) (áudio)