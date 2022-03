Reino Unido atinge maior inflação em 30 anos em fevereiro

Londres, 23 Mar O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Reino Unido situou-se em 6,2 por cento em fevereiro, ante 5,5 por cento no mês anterior, que é a taxa mais alta em 30 anos, conforme relatado na quarta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS). De acordo com o analista Grant Fitzner, economista-chefe da agência governamental, “a inflação subiu acentuadamente em fevereiro, à medida que os preços de uma ampla gama de bens e serviços em produtos tão diversos como alimentos, brinquedos e jogos aumentaram”. “Roupas e calçados viram um retorno aos aumentos tradicionais de preços em fevereiro após as quedas detectadas no ano passado, quando muitas lojas foram fechadas”, disse em comunicado. Aumentos nos preços dos móveis, combustíveis e produtos energéticos também contribuíram para esse aumento. “O preço das mercadorias que saem das fábricas britânicas também aumentou substancialmente e agora está em sua taxa mais alta em 14 anos”, disse Fitzner. A nova taxa de inflação é conhecida no mesmo dia em que o ministro britânico da Economia, Rishi Sunak, deverá apresentar hoje o seu plano financeiro para o Reino Unido com o qual espera abordar o aumento do custo de vida e eliminar parte do défice contraído durante a pandemia. No dia 17, o Banco da Inglaterra elevou as taxas de juros no Reino Unido de 0,5% para 0,75%, o terceiro aumento consecutivo que o banco empreende para conter a inflação. Essa terceira subida em apenas quatro meses foi percebida como uma tentativa do banco central inglês de compensar a subida do custo de vida no Reino Unido, com a inflação muito acima da meta de 2% estabelecida pela instituição. CHEFE prc/jac