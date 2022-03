Reinaldo Rueda não perde a fé em levar a Colômbia à Copa do Mundo: “Até o último dia nada está definido”

Foto de archivo. El técnico de la selección colombiana de fútbol, Reinaldo Rueda, gesticula en el partido contra Argentina por la eliminatoria Sudamericana clasificatoria al Mundial de Qatar en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, Argentina, 1 de febrero, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Falta pouco mais de um dia para a equipe colombiana disputar a primeira das duas finais em busca do sonho da Copa do Mundo, embora, além de vencer, tenha que esperar outros resultados nos dias eliminatórios para participar do Qatar. Neste contexto, Reinaldo Rueda deu uma conferência de imprensa na tarde de 23 de março.

O diretor técnico da equipe tricolor falou sobre a necessidade de jogar sem convicção e tirou um peso de figuras como Lucho Díaz, afirmando que o que acontece durante a partida com a Bolívia não pode depender dele. Aqui estão algumas de suas declarações:

Mantendo a fé até o último dia

Embora pareça difícil para o Perú marcar apenas dois pontos nos jogos restantes, bem como para o Chile marcar de longe quatro, Rueda mantém essa esperança. A primeira coisa é que a Colômbia vence a Bolívia no Estádio Metropolitano, o resto dependerá da última data das eliminatórias.

“Estamos cientes da instância em que estamos. Esses qualificadores nos ensinaram que até o último dia nada está definido. Temos uma última chance de tirar vantagem em dois jogos difíceis e contra dois adversários fortes. O desejo de sempre querer estar na copa do mundo prevalecerá aqui.”

Ele tirou um peso de Lucho Diaz

Dado o seu nível de futebol com o Liverpool, onde chegou há quase dois meses, para os fãs Luis Díaz é uma das chamadas para levar o time do café à vitória sobre a Bolívia. Pensando nisso, Rueda se comunicou com ele, deu a entender que pode ser decisivo, mas que a responsabilidade de procurar os três pontos é de toda a seleção.

“Ontem me encontrei com Lucho para falar sobre esse assunto. Para você assumir que faz parte da seleção, mas não da solução, você não deve carregar essa mochila. Nem mesmo para o tempo que ele vive. Embora ele tenha crescido e se tornado uma figura, talvez alguns árbitros não o tenham protegido após a Copa América. No entanto, você deve saber que é fundamental compartilhar a construção e a conclusão das peças.”

James Rodriguez está bem

Uma das preocupações do torcedor colombiano foi a ausência de James na partida mais recente com o Al-Rayyan, da Qatar Stars League, razão pela qual se especulou que ele não seria levado em conta por Reinaldo Rueda na Chamada. Bem, o timoneiro vallecaucano falou sobre o estado de"10 ′.

“James competiu há duas semanas e depois se recuperou por causa de um incômodo. Ele se recuperou, fez jogos interessantes. Não é fácil, ele conseguiu fazer cerca de quatro ou cinco unidades de treinamento porque foi um dos que chegaram mais cedo. O clube não queria libertá-lo mais cedo, mas ele mostrou uma grande vontade, uma boa atitude para o trabalho e espero que ele tenha um bom comportamento”.

Não é segredo para ninguém que o principal desafio para a equipe, que por sua vez pode pressionar os jogadores, é marcar um gol. A esse respeito, Rueda comentou:

“Devemos melhorar em geração e definição, tivemos oportunidades e não houve precisão para alcançar melhores resultados. Entre ontem e hoje, conseguimos fazer a combinação entre os experientes e os novos. Todos eles estão com a melhor disposição.”

CONTINUE LENDO: