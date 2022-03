Pelo menos seis menores morrem em acidente de ônibus escolar na Colômbia

Seis menores morreram e quase vinte ficaram feridos na terça-feira depois que o ônibus escolar que os transportava caiu em um abismo no nordeste da Colômbia, de acordo com uma autoridade regional.

“Infelizmente tenho que confirmar (o) acidente de ônibus escolar na rodovia Laguna de Ortices-San Andrés, onde 6 menores morreram e há mais de 15 feridos”, informou no Twitter Mauricio Aguilar, governador do departamento de Santander, onde fica o município de San Andrés.

Os alunos deixaram uma escola rural e estavam voltando para a cabeça da cidade, quando o veículo rolou para o abismo, acrescentou o prefeito de San Andrés, José Rosember Rojas, sem dar detalhes sobre as causas do acidente.

“As crianças deixaram a escola e só esta semana o ônibus começou com as rotas para deixá-las em casa, quando essa estrada sinistra ocorreu”, disse Rojas à Rádio RCN.

Imagens divulgadas pela imprensa mostram o ônibus em uma área arborizada com o teto destacado e várias cadeiras destruídas. Um vídeo mostra dezenas de pessoas indo em direção ao penhasco onde o ônibus caiu.

“Estamos solicitando (...) um helicóptero do Exército Nacional para levar vários menores com ferimentos graves para a cidade de Bucaramanga”, disse à Rádio Caracol o coordenador da Unidade de Gestão de Riscos do Santander, César García.

Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte na Colômbia, com mais de 7.200 pessoas morrendo em 2021, em um país de 50 milhões de habitantes.

jss/vel/cjc