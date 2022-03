Paraguai registra três mortes pela pandemia de covid-19

Assunção, 23 Mar Paraguai registrou 3 mortes por covid-19 e 110 infecções na quarta-feira, de acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde Pública e Previdência Social. Das 1.829 amostras analisadas, 110 foram positivas. Dessa forma, o número total de casos registrados desde que a primeira infecção por covid-19 foi registrada no país, em 7 de março de 2020, subiu para 647.538. Até agora, 18.606 pessoas perderam a vida em decorrência da doença. O Governo do Paraguai anunciou em 22 de fevereiro que o decreto que estabelece restrições para conter a propagação do vírus foi levantado e não será prorrogado, dado um declínio no número de infecções e mortes. No entanto, a exigência de usar máscara dentro de casa e apresentar o cartão de vacinação para entrar no país permanecerá em vigor. Nas últimas semanas, as estatísticas de mortes e infecções da doença diminuíram constantemente depois que o país enfrentou sua “terceira onda” da pandemia, atribuída à variante omicron. Em 10 de janeiro, o Paraguai modificou seus requisitos de entrada exigindo um teste PCR negativo para todos os estrangeiros que desejam entrar, exceto aqueles que vêm do Mercosul (um bloco que também inclui Argentina, Brasil e Uruguai) e países vizinhos. Além disso, o certificado de vacinação completo é exigido para todos os visitantes, exceto aqueles que vivem em cidades fronteiriças.