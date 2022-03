Os EUA confirmam que a Rússia deu a ele uma lista de pessoas indesejadas

Washington, 23 Mar O governo dos EUA confirmou na quarta-feira que sua embaixada em Moscou recebeu uma lista de diplomatas declarados indesejáveis pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia. “Este é o último passo fútil e improdutivo da Rússia em nosso relacionamento bilateral”, lamentou um porta-voz do Departamento de Estado em um comunicado. Os EUA instaram a Rússia a “acabar com as expulsões injustificadas” de seus diplomatas e funcionários da embaixada. A fonte norte-americana considerou que “agora, mais do que nunca, é crucial que ambos os países tenham o pessoal diplomático necessário para facilitar a comunicação entre os dois governos”. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou na quarta-feira que entregou aos EUA uma lista de diplomatas norte-americanos declarados pessoas indesejáveis, que devem deixar o país em resposta à expulsão de autoridades russas por Washington da Missão Permanente do país na ONU. “Em 23 de março, um alto funcionário da missão diplomática dos EUA em Moscou, que foi convocado para o Ministério das Relações Exteriores, recebeu uma nota com uma lista de funcionários diplomáticos norte-americanos declarados pessoas infelizes”, disse a diplomacia russa em um breve comunicado. Os EUA decidiram no início deste mês expulsar um funcionário russo que trabalhava para as Nações Unidas e acusado de atuar como um “agente de inteligência” para Moscou. Anteriormente, Washington havia declarado doze diplomatas da missão russa à ONU pessoas indesejáveis que acusou de “espionagem” e que deu até 7 de março para deixar o país. A tensão internacional disparou para níveis não vistos desde a Guerra Fria desde que a Rússia começou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.

