Os dominicanos Soto, Devers e Guerrero Jr. concordam salários com suas equipes

Copywriting Deportes, 22 Mar Os jogadores dominicanos Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. e Rafael Devers chegaram a acordos com suas equipes nesta terça-feira para a próxima temporada da liga principal, evitando assim a arbitragem salarial. A maior quantia entre os três jogadores será recebida pelo outfielder do Washington Nationals Juan Soto, que a equipe se comprometeu a pagar US $17,1 milhões pela campanha que começa no próximo mês 14, de acordo com MLB.com. No ano passado, Soto atingiu uma média de .311, com 29 home runs e 95 RBIs, e terminou em segundo lugar nos votos para o prêmio de Jogador Mais Valioso da Liga Nacional. Devers, por sua vez, receberá US$ 11,2 milhões por defender novamente a camisola do Boston Red Sox, que liderou à pós-temporada no ano passado. O homem da terceira base de 24 anos, que vem de assistir ao seu primeiro All-Star Game e ganhar seu primeiro Silver Bat, acertou uma média de .279, com um recorde pessoal de 38 homers e 113 RBIs na campanha de 2021. Guerrero Jr., que mostrou o despertar de seu bastão no último calendário das majors, cobrará 7,9 milhões por destruir o campo da MLB na temporada de 2022 com o Toronto Azulejos. O filho do ex-major league Vladimir Guerrero, colocou as melhores estatísticas de sua jovem carreira na última disputa, quando acumulou uma média de .311 com 48 home runs e 111 RBIs, o que o levou a ser o segundo nos votos para o prêmio de Jogador Mais Valioso da Liga Americana.