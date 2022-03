Orbán pede a Bruxelas que levante bloqueio de fundos para ajudar refugiados

Budapeste, 23 Mar A Hungria instou a Comissão Europeia (CE) a suspender o bloqueio dos fundos de recuperação pós-pandemia impostos a Budapeste devido à sua deriva autoritária, a fim de usar esse dinheiro para ajudar os refugiados da Ucrânia. Em carta enviada à presidente da CE, Ursula von der Leyen, o primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán, lembra que cerca de 450 mil refugiados ucranianos chegaram até agora ao seu país desde o início da invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro. A Hungria “só pede para ter acesso efetivo o mais rápido possível aos fundos que lhe são atribuídos”, escreve Orbán na carta, datada de 18 de março e publicada hoje pelo portal económico Pénzcentrum. Dos 800 bilhões de euros do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o Fundo Comunitário para Recuperação da Crise do Coronavírus, a Hungria tem direito a 7 bilhões de euros. Mas esse dinheiro é bloqueado enquanto o governo de Orbán não recuar em suas violações dos princípios nos quais a União Europeia (UE) se baseia, como a liberdade de imprensa e os direitos das minorias, especialmente a comunidade LGBT+. A Hungria, que se prepara para as eleições legislativas de 3 de abril, tem vários arquivos abertos por Bruxelas para considerar que estes e outros problemas prejudicam o Estado de direito. Bruxelas alertou no final de 2021 que era improvável que conseguisse adotar temporariamente os planos de recuperação de países como Hungria e Polónia, que têm ficheiros abertos em Bruxelas devido a problemas com o respeito pelo Estado de direito. As negociações pararam no ano passado devido, nomeadamente, à falta de transparência do sistema de concursos públicos e aos riscos de corrupção na Hungria, embora nenhuma das partes o tenha confirmado oficialmente. Em sua carta, Orbán pediu para flexibilizar a alocação de fundos para poder usá-los na atual crise de refugiados. “A guerra na Ucrânia é um desafio sem precedentes” para os países membros da UE. “Numa situação de crise como esta, é importante manter a unidade da UE e a responsabilidade partilhada”, afirma o primeiro-ministro. Embora a resposta de Bruxelas seja desconhecida, o diário digital 444.hu argumenta, com base em fontes anônimas, que a UE só aceitaria que parte dos fundos de recuperação fosse usada para reduzir a dependência do gás russo, que no caso da Hungria é superior a 90%. CHEFE mn/wr/mj