“O México punirá as ditaduras da Rússia, Cuba e Venezuela”: a nova promessa de Lilly Tellez

Lilly Tellez, senadora do Partido da Ação Nacional (PAN), mais uma vez atacou o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), alertando-o que o próximo mandato de seis anos serão tomadas medidas repressivas contra os governos da Venezuela, Cuba e Rússia - isso, sob o pressuposto de que um membro da oposição triunfará nas eleições presidenciais de 2024.

Dessa forma, disse em sua conta no Twitter, o exemplo de países com “estado de direito e liberdade”, como o Canadá, será seguido. Ele também endossou o compromisso de remover “os leprosos” do poder, referindo-se àqueles que apoiam o Chefe do Executivo, que expressou concordância com os governos que Tellez chamou de “ditaduras”.

O pronunciamento de la blanquiazul veio depois que Andrés Manuel projetou um de seus tweets em que prometeu fazer o Novo Aeroporto uma realidade internacional do México (NAIM) que foi planejada para ser construída no Lago Texcoco.

Naquela publicação de 22 de março, o jornalista também prometeu que o primeiro destino do primeiro voo da NAIM seria o Canadá como “um símbolo da aspiração por um país seguro”. Para isso, López Obrador respondeu com um sorriso no rosto:

“Com todo o respeito aos canadenses, como o México, não há dois.”

Isto, à maneira da resposta que o Tabasqueño emitiu aos ataques que o seu Governo recebeu depois de declarar o Lago Texcoco como Área Natural Protegida (ANP) - como havia sido decidido na consulta que também votou pela construção de Felipe Ángeles (AIFA).

Recorde-se que, pouco antes da entrada do período de seis anos Morenista, foi realizado um exercício democrático não vinculativo, que resultou na maioria dos votos destinados à construção de duas pistas em Santa Lúcia, para complementar a operação da Cidade do México Internacional Aeroporto (AICM).

Por sua vez, o tweet de 23 de março referia-se à posição que a AMLO expressou — ou demonstrou — diante de situações que envolvem esses países, como a invasão da Ucrânia pela Rússia.

E o fato é que o governo mexicano, como Andrés Manuel, relutou em condenar a entrada do exército russo em território ucraniano; uma decisão que logo depois foi retificado pelo chanceler, Marcelo Ebrard, que também pediu a cessação das operações militares pelas forças da Rússia Federação.

Mas, mesmo com a condenação e rejeição do Tabasqueño a “qualquer tipo de invasão”, López Obrador negou que o México aplique sanções contra a Rússia, como outras nações, empresas e até organizações fizeram.

Além disso, afirmou que a implementação dessas políticas não era de responsabilidade do governo mexicano, pois disse que a melhor maneira de colaborar no conflito é através da “promoção do diálogo” e não “caindo no centro das atenções”.

