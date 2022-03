O ex-presidente do Senado, Arturo Char, deve comparecer perante o Supremo Tribunal Federal por suposta compra de votos no Atlântico

Na próxima sexta-feira, 25 de março, o senador Arturo Char deve ir ao Supremo Tribunal de Justiça para dar conta da suposta compra de votos que turva sua família, e que foi denunciada pelo ex-congressista fugitivo, Aida Merlano.

O ex-presidente do Senado da República se reunirá com o questionado senador Laureano Acuña, que também foi convocado pelo tribunal superior nesta sexta-feira às 9h para explicar o suposta corrupção eleitoral no departamento de Atlántico.

De acordo com o que o Supremo Tribunal Federal informou, Char e 'o gato voador', como Acuña é conhecido, devem explicar se tiveram algum envolvimento no caso merlanopolítica, no qual vários políticos costeiros teriam se beneficiado em suas campanhas ao Senado, à Câmara e outros corporações.

A audiência onde um dos membros do clã Char aparecerá, contará com a presença como testemunha contra ele pelo advogado Miguel Ángel del Río, que representa a defesa de Merlano, e que explicará os áudios polêmicos que ele revelou em ocasiões anteriores em que a suposta compra de votos é espirrada.

Essas convocações acontecem depois que Aida Merlano revelou em meados de fevereiro deste ano que as famílias Char, Gerlein, entre outras, compraram votos para ajudar em suas campanhas, bem como a de outros atores políticos do país, o que provocou um escândalo na opinião pública no meio da campanha eleitoral.

De fato, as declarações polêmicas de Merlano reconhecem figuras políticas do país, como o presidente Iván Duque, os ex-presidentes Juan Manuel Santos e Álvaro Uribe, além do ex-procurador-geral Néstor Humberto Martínez, além dos irmãos Arturo e Alejandro Char, que se queimaram em consultas interpartidárias anteriores 13 de março.

Diretamente, Merlano apontou para o senador Arturo Char (Partido da Mudança Radical), que também é irmão do ex-prefeito de Barranquilla e ex-candidato presidencial pela Equipe para a Colômbia, citado acima. Ele também mencionou Julio Gerlein e também os senadores José David Name (Partido da U) e Laureano Acuña (Partido Conservador), entre outros que, segundo o ex-congressista, formariam uma rede de corrupção conhecida como “a Casa Branca”.

De acordo com a condenação do Supremo Tribunal Federal, uma empresa criminosa organizada que tinha tecnologia para rastrear os votos adquiridos e verificar se eles realmente chegaram às urnas operadas na 'Casa Branca'. Além disso, os pacotes de votação por atacado foram vendidos para outros candidatos que compraram seus serviços.

Por outro lado, Merlano reiterou que houve irregularidades nas buscas de sua sede de campanha, quando ela foi presa. Além disso, ela observou que eles teriam feito uma montagem para fazê-la parecer a líder de uma organização de compra de votos.

Merlano denunciou que um advogado dos irmãos Char a havia procurado para que ela não testemunhasse contra eles. Ele até garantiu que sua vida e a de sua família estão em perigo porque ele não acessa as pressões dos clãs que hoje acusa de corrupção eleitoral.

Diante de alegações tão graves como as feitas por Merlano, o Supremo Tribunal Federal exigiu que ele entregasse provas para apoiar suas denúncias. A ex-deputada concordou em entregar material que comprometesse políticos costeiros e, além disso, alertou que em processos futuros “dará informações especialmente sobre duas empresas que seriam a frente para a compra de votos no litoral”.

Ao longo desse processo, Merlano está sendo acompanhado por Miguel Ángel Del Río, um advogado que abandonou suas aspirações políticas com o Pacto Histórico.

