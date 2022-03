O circuito de Sepang renova com a Copa do Mundo até 2024, expansível até 2026

Madrid, 23 Mar O Circuito de Sepang da Malásia e a Dorna Sports, organizadora do Campeonato do Mundo de MotoGP, confirmaram que o Circuito Internacional de Sepang permanecerá no calendário do Campeonato do Mundo de MotoGP da FIM até 2024 e em negociações para estender o acordo até 2026. O Circuito de Sepang está no calendário desde 1999 e está localizado nos arredores da metrópole malaia de Kuala Lumpur, possui duas longas retas com arquibancadas impressionantes e uma combinação de curvas que o tornaram um dos ícones do calendário a cada temporada. Athan Shafriman Hanif, diretor-gerente do Circuito Internacional de Sepang, agradeceu o acordo, observando que “com um influxo de audiências recordes ano após ano, estamos ansiosos para receber os fãs de volta a Sepang após um hiato de dois anos devido à pandemia”. Enquanto isso, Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports disse que estava muito feliz com a renovação, pois “a Malásia é um mercado vital para o MotoGP e é um prazer correr em Sepang e testemunhar a incrível paixão dos fãs que enchem as arquibancadas”. “Depois de poder retornar à Malásia para o treinamento de pré-temporada, não poderíamos estar mais ansiosos para correr lá novamente e estamos ansiosos para o Grande Prêmio da Malásia e ver nossos fãs da Malásia por muitas mais temporadas”, disse Ezpeleta. CHEFE JLL/OG