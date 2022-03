Nova Zelândia relaxa a natureza obrigatória da vacina contra a covid-19

Sydney (Austrália), 23 Mar Nova Zelândia vai retirar a partir do próximo mês as vacinas obrigatórias contra a covid-19, com certas exceções, entre outras medidas de relaxamento que respondem ao declínio das infeções com a variante omicron, anunciou esta quarta-feira a primeira-ministra, Jacinda Ardern. Desde 5 de abril, os trabalhadores do setor da educação, das forças armadas e da polícia não serão obrigados a ser vacinados, enquanto a população não terá de apresentar os seus certificados de vacinação contra a covid-19 a partir dessa data para aceder a restaurantes, cafés e outros negócios. As vacinas só serão obrigatórias para profissionais de saúde, lares de idosos, prisões e trabalhadores de controle de fronteiras, de acordo com Ardern em comunicado. A Nova Zelândia também suspendeu o uso obrigatório de máscaras ao ar livre, eliminou os limites do número máximo de pessoas que se encontram ao ar livre, além de determinar que a capacidade máxima em espaços internos será 200, em vez de 100, e que os códigos QR são opcionais para negócios. O presidente do Governo do Trabalho, que impôs uma das políticas mais rigorosas do mundo contra a covid-19 com confinamentos rigorosos e fechamentos de fronteiras, manterá o seu sistema de alerta e gestão da saúde, semelhante aos semáforos. “As evidências mostram que estamos saindo do pico do omicron. Os casos em Auckland (a cidade mais populosa da Nova Zelândia) estão a cair significativamente e espera-se um declínio nacional no início de abril”, disse Ardern no comunicado, justificando a flexibilização das medidas contra a pandemia. O país oceânico, cujo governo foi aplaudido pelo seu manejo inicial da covid-19, informou nesta quarta-feira 20.130 infeções, acumulando pelo menos 538,39 infeções e 184 mortes desde o início da pandemia, embora os especialistas citados por Ardern considerem que o número real é provavelmente em torno de 1,7 milhões. A Nova Zelândia, que registrou menos de cem casos diários de covid-19 em janeiro e vacinou 96 por cento da população-alvo com duas doses, foi palco entre fevereiro e início de março de um protesto antivacina em frente ao Parlamento de Wellington. No meio deste mês, o governo da Nova Zelândia anunciou o avanço da reabertura gradual de suas fronteiras para turistas de países sem visto de maio a outubro.