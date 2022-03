Motorista de Didi esfaqueou um passageiro que se recusou a pagar o que pediu

Embora pareça absurdo, esse tipo de coisa acontece com mais frequência em nosso país do que imaginamos. Recentemente, um usuário do aplicativo Didi usou o serviço em Medellín para viajar de Itagüí para sua casa em Robledo Pilarica. Antes de se candidatar à viagem, ele não teria imaginado que acabaria tendo uma das piores experiências de sua vida.

José Miguel Ceballos encomendou o veículo normalmente. Ao chegar ao seu destino, ele passou a pagar pelo serviço, mas o motorista estava cobrando o dobro do indicado pelo aplicativo. O jovem não entendeu a situação e se recusou a pagar o valor, argumentando que esse não era o valor real. Na tarde daquele dia, ele havia feito a mesma viagem e isso lhe custou cerca de 26.000 pesos. Agora, o motorista cobrou mais de 50 mil.

O homem não aceitou a reivindicação de José Miguel no bom sentido e reagiu agressivamente. Depois de um cruzamento de palavras, ele atacou o jovem. “Se você não vai me pagar o que eu digo, saia”, diz a pessoa afetada que lhe contou o motorista. “Tomei a decisão de descer, joguei-lhe a porta e ele desceu imediatamente e atirou-se em cima de mim. Eu corro de volta e sinto que ele está me puxando com a mão, então eu percebo que tenho uma ferida.”

O jovem usa óculos no rosto. Eles parecem grandes demais acima da máscara. Veja o cabelo meio comprido logo acima da testa. É preto. Depois de frequentar um centro médico onde recebeu três pontos e lhe deu vários dias de deficiência, o jovem foi entrevistado por TeleMedellín e ficou chocado com o que aconteceu. “Eu disse 'eu estava em um churrasco, com meus amigos, normal, pedi um carro e estou no pronto-socorro porque uma pessoa acabou de me esfaquear', como se não houvesse espaço na minha consciência de que isso realmente estava acontecendo conosco e era assim que era a insegurança das ruas”, disse.

Nesse sentido, os porta-vozes do aplicativo, por meio de um comunicado, rejeitaram a agressão e pediram a seus usuários que relatassem tais situações, a fim de tomar as sanções apropriadas a tempo. “Rejeitamos veementemente qualquer ato violento que surja durante uma inscrição intermediada pelo aplicativo. Recebemos imediatamente o relato do caso, a equipe de segurança ativou seus protocolos, contatou o usuário e iniciou a análise para tomar as medidas de segurança apropriadas (...). Estamos comprometidos com a segurança da comunidade, e é por isso que qualquer pessoa que use nosso aplicativo indevidamente, em violação dos termos e condições, será bloqueada da plataforma”, disse a empresa.

Embora os aplicativos móveis para solicitar serviços de transporte tenham se tornado a principal alternativa para as pessoas, as reclamações sobre cuidados e segurança não param. Ocorre em táxis e carros particulares, além de motocicletas. O caso de José Miguel é mais um entre muitos. Recorde-se que um dos mais populares recentemente foi o de Nelson Villamil, que em 30 de janeiro deste ano foi denunciado ao Ministério Público por ter abusado de uma menina de 19 anos que ele pegou por meio de um aplicativo.

Esses atos atestam apenas que os processos internos das empresas responsáveis por esses aplicativos, em relação à seleção de seus motoristas, não são rigorosos o suficiente e, embora não possam antecipar tais eventos, podem garantir que seus trabalhadores não tenham personalidade violenta e não acabarão atacando a menor negligência. Espero que não saiam mais casos daqui. Teremos que ver.





CONTINUE LENDO: