Mijares cantará o Hino Nacional no México x EUA

Os preparativos para o último dia do Octagonal da Concacaf já estão sendo preparados e aos poucos detalhes estão sendo revelados para os fãs. A Seleção Mexicana sediará seu homólogo dos Estados Unidos em uma das partidas mais importantes para sua entrada na Copa do Mundo de 2022 do Catar.

E um dos convidados do evento será Manuel Mijares. O cantor mexicano ficará encarregado de cantar o Hino Nacional antes da partida. Através das redes sociais, o Tri compartilhou com os fãs a surpresa que o intérprete de Si me teve será o encarregado de estrelar as honras nacionais no Estádio Azteca.

O anúncio foi feito pela equipe asteca:

Manuel Mijares cantará o hino no jogo México x EUA (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)





*Informações em desenvolvimento