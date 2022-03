México e EUA concordam em trocar informações e inspeções alfandegárias

Cidade do México, 23 Mar A Alfândega do México e a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA assinaram um memorando de entendimento para trocar informações, inspeções conjuntas e táticas de segurança, informou a Secretaria do Tesouro e Crédito Público do México (SHCP) na quarta-feira. “O chefe da Agência Nacional de Alfândega do México (ANAM), Horacio Duarte Olivares, e Christopher Magnus, Comissário de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP), assinaram um memorando de entendimento”, detalhou o ministério em um boletim. Isso é para fortalecer “a cooperação bilateral com foco em quatro fatores comuns: segurança, facilitação do comércio, modernização da infraestrutura nos pontos de fronteira e cooperação com parceiros regionais”, acrescentou. O trabalho coordenado “permitirá intensificar a vigilância e dissuadir o contrabando, as fraudes alfandegárias e comerciais e inibir o tráfico de mercadorias ilícitas”. Também visa “facilitar o comércio legal” com processos alfandegários modernos em ambos os lados da fronteira. A reunião também abordou o intercâmbio de ações para melhorar a eficácia dos processos de revisão no direcionamento e fortalecimento das leis alfandegárias para proteger o comércio exterior de ameaças criminosas. O memorando propõe trabalhar em questões como inteligência de informação em guias de porte aéreo, a fim de compartilhar dados de carga aérea e identificar riscos potenciais. Também busca promover maior controle e segurança na entrada de mercadorias por trem e compartilhar processos e procedimentos seguros nos portos marítimos. Finalmente, procurará dar seguimento ao Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC) em termos de implementação e cumprimento da legislação aduaneira. Na terça-feira, o chefe da Unidade América do Norte do Ministério das Relações Exteriores do México, Roberto Velasco, recebeu uma delegação dos Estados Unidos liderada pelo recém-nomeado comissário do CBP, Chris Magnus. O comissário do CBP presidiu a reunião, do lado dos EUA, junto com o embaixador Ken Salazar.