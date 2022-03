Luis Suarez destaca as qualidades defensivas e ofensivas peruanas

Montevidéu, 22 Mar O atacante uruguaio Luis Suárez destacou nesta terça-feira as qualidades que a seleção peruana tem tanto na defesa quanto na frente, que enfrentará o Celeste nesta quinta-feira pelo penúltimo dia das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo Qatar 2022. “Obviamente, sabemos a qualidade dos jogadores que o Perú tem no meio do campo avançado, que é onde eles fazem a diferença”, disse o futebolista do Atlético de Madrid durante uma conferência de imprensa virtual. Ele também indicou que seu próximo rival defende com grande intensidade e com jogadores muito ordenados. Por esse motivo, ele ressaltou que o Uruguai deve estar atento à partida do fundo de seu rival, a fim de prejudicá-lo em lugares onde eles têm mais dificuldades. “Sabendo que ambos estamos em condições iguais de poder qualificar-se, será um jogo muito equilibrado”, salientou o atacante, que salientou que o Celeste deve fazer sentir o seu estatuto em casa. A esse respeito, agradeceu às pessoas por terem esgotado os ingressos e disse que agora é a hora de os futebolistas devolverem esse gesto no campo de jogo. Nesta terça-feira, o esquadrão celestial treinou à tarde sob as ordens do treinador, Diego Alonso, que não podia contar com o meio-campista Matías Vecino depois que ele testou positivo para o covid-19. Esta situação levou a comissão técnica a decidir citar os médios Fabricio Díaz (Liverpool) e Manuel Ugarte (Sporting-POR), que se juntarão nesta quarta-feira, dia em que o Celeste realizará seu último treino. CHEFE scr/rmp/carro (vídeo)