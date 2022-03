Irmãos latinos que passaram 25 anos na prisão por assassinato exonerados

Los Angeles, 23 Mar Um juiz em Michigan anulou as sentenças de dois irmãos latinos que passaram 25 anos na prisão, condenados à prisão perpétua pelo estupro e assassinato de uma mulher em 1995, e conseguiram recuperar sua liberdade, advogados do Projeto Inocência da Western Michigan University relatado hoje. Melvin e George DeJesus foram condenados pelo assassinato e estupro de Margaret Midkiff em 11 de julho de 1995, embora testemunhas tenham testemunhado que os irmãos estavam em outro lugar quando o crime ocorreu na cidade de Pontiac, Michigan. Também não havia evidências de DNA ligando-os à cena do crime. A juíza do Tribunal do Condado de Oakland, Martha Anderson, anulou as sentenças na terça-feira após o pedido da diretora da Unidade de Integridade de Convicção (CIU) do Procurador-Geral de Michigan, Robyn Frankel, que também solicitou a rejeição de todas as acusações contra os irmãos. “Desejo me desculpar pelas ações tomadas contra você há 25 anos. Vinte e cinco anos de suas vidas foram tirados deles que não podem ser substituídos. Esperançosamente, eles encontrarão algum conforto no fato de poderem se reunir com sua família e começar a viver uma vida normal fora dos muros da prisão. Desejo a todos o melhor”, disse Anderson aos réus. Os irmãos, que haviam sido amigos de Midkiff e sua família, foram condenados apenas pelo depoimento do estuprador condenado Brandon Gohagen, de 50 anos, cujo DNA foi encontrado na cena do crime. Midkiff foi encontrada no porão de sua casa com uma fronha sobre a cabeça. A autópsia mostrou que ela havia sido chutada até a morte. Gohagen afirmou que os irmãos de Jesus o forçaram a estuprar Midkiff, que tinha 43 anos quando morreu, mas que ele não a matou. Eventualmente, ele se declarou culpado de assassinato em segundo grau e conduta sexual criminosa de primeiro grau em troca de seu testemunho contra os irmãos. Um júri acreditou no testemunho de Gohagen e em dezembro de 1997 os irmãos foram condenados à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau. O Projeto Inocência da Western Michigan University (WMU-Cooley) Cooley School of Law e Michigan Innocence Clinic, que representou os irmãos, pediu à CIU para reinvestigar os casos. Depois de aceitar o pedido, a CIU entrevistou inúmeras testemunhas e revisou décadas de documentos que corroboravam os álibis dos irmãos para a noite do assassinato. Novas evidências mostram que Gohagen foi o único responsável pelo assassinato de Midkiff, juntamente com outras 12 agressões sexuais na cidade de Pontiac desde a década de 1990. Durante a audiência de terça-feira, Frankel ofereceu aos dois latinos as “mais profundas desculpas por todos os anos que eles tiraram deles”. Em resposta, George DeJesus, 44 anos, disse estar “grato por a verdade finalmente ter vindo à tona”. “Eu percebo que a justiça para nós abre velhas feridas para a família Midkiff. Só espero que um dia nossas famílias possam se curar e possamos ter um relacionamento”, acrescentou. “Eu não tenho animosidade. Eu os conheço desde os 8 anos de idade. Você é como minha segunda família”, disse Melvin DeJesus, de 48 anos, dirigindo-se à família Midkiff. Tracey Brame, diretora do WMU-Cooley Innocence Project, disse: “Estamos felizes que George possa dizer que ele foi completamente exonerado após uma luta de quase 25 anos para provar sua inocência”. “George e seu irmão Melvin finalmente receberam justiça”, concluiu. CHEFE amv/msc (foto)