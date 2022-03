Invasão russa da Ucrânia LIVE: EUA afirmam que o poder militar russo está abaixo de 90 por cento

People light candles during a rally against Russia's invasion of Ukraine in Prague, Czech Republic, March 22, 2022. Russian text reads, "Children", in reference to the signs placed near the bombed Mariupol theatre where people sought shelter. REUTERS/David W Cerny TPX IMAGES OF THE DAY

A Rússia continua seus intensos ataques à cidade de Mariupol, enquanto tenta chegar à capital do país depois de quase um mês de combates com as forças ucranianas.

Por sua vez, a comunidade internacional anuncia novos movimentos estratégicos, na tentativa de dissuadir Putin de sua decisão de tomar o país vizinho. Na quinta-feira, os Estados Unidos e seus aliados devem anunciar um novo pacote de sanções contra a Rússia e o aperto das medidas já tomadas.

No mesmo dia, o presidente Joe Biden vai reunir-se com os países aliados em Bruxelas para definir novas ações face às agressões do Kremlin.

Em seguida, minuto a minuto da invasão russa: (horário ucraniano, GMT+2):

Quarta-feira, 23 março

5:00: O Departamento de Defesa dos EUA estima em mais de 1.100 os mísseis que a Rússia lançou na Ucrânia desde o início da invasão em 24 de fevereiro e observou, pela primeira vez, que o poder militar russo está abaixo de 90%.

“O que observamos nas últimas 24 horas é que os russos provavelmente atiraram na cidade do mar, do Mar de Azov, ao sul de Mariupol. Avaliamos que eles têm entre cinco e seis navios”, estimou o alto funcionário dos EUA em entrevista coletiva.

A este respeito, acrescentou que as forças russas “têm vários navios de guerra que estão no norte do Mar Negro” - especificamente 21 navios - e que, no momento, “não há indícios de um ataque anfíbio iminente na cidade de Odessa ou perto dela”.

3:30: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assegurou que cerca de 100.000 pessoas permanecem em Mariupol em “subumano condições”. O presidente disse que as autoridades do país trabalham em vários corredores em todo o território para resgatar a população.

“Hoje, cerca de 100 mil pessoas vivem na cidade em condições subumanas, em bloqueio completo , sem comida, sem água, sem remédios e sob constante bombardeio”, denunciou o presidente. Acrescentou que corredores humanitários estão sendo preparados para as regiões de Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Luhansk.

Segundo o presidente, nas últimas duas semanas, a Ucrânia recebeu mais de 100.000 toneladas de ajuda humanitária. Essas remessas são distribuídas por meio de 'hubs' especiais para as regiões, conforme relatado pela agência de notícias Ukrinform.

“Estou grato ao Ministro dos Negócios Estrangeiros da Grécia, que foi o primeiro a decidir apoiar o trabalho dos nossos corredores humanitários em Mariupol. Salvar nosso povo na cidade e levar ajuda humanitária é muito importante para todos”, disse.

Mais de 7 mil pessoas conseguiram deixar a cidade de Mariupol na terça-feira por corredores humanitários, segundo Kirilo Tymoshenko, o 'número dois' do gabinete presidencial ucraniano, números que foram corroborados pelo próprio Zelensky.

2:30: A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, chamou as recentes decisões do procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, como um desejo de “contribuir para a histeria anti-russa”.

“Essas ações, é claro, não são acidentais. O promotor decidiu contribuir para a histeria anti-russa que agora está queimando nos Estados Unidos e na União Europeia, bem como nos órgãos sob seu controle nas mãos do Ocidente”, sublinhou, conforme relatado pela agência de notícias russa TASS.

1:15: Volodymyr Zelensky acusou as forças russas de apreender um comboio humanitário perto de Mangush.

“Funcionários do Serviço Estadual de Emergência e motoristas de ônibus foram levados cativos. Estamos fazendo tudo o que podemos para libertar nosso povo e desbloquear o movimento de cargas humanitárias”, disse ele em seu último discurso no Telegram.

00:00: O Presidente da França, Emmanuel Macron, teve esta terça-feira duas “longas conversas” separadas por telefone com os seus homólogos russos Vladimir Putin, e o ucraniano, Volodymir Zelensky, e pediu a Moscou para “negociar de boa fé” com Kiev, conforme relatado pelo The Elysee.

“No momento, não há acordo, mas o presidente (Macron) está convencido da necessidade de continuar esses esforços (negociadores). Não há outra solução senão um cessar-fogo e que há negociações de boa fé por parte da Rússia. O presidente está com a Ucrânia”, disse o Eliseu em um breve comunicado.

Por seu lado, o Kremlin acrescentou que a conversa teve lugar uma “troca detalhada de pontos de vista sobre a situação em torno da Ucrânia”, incluindo “negociações em curso” entre as delegações russa e ucraniana.

Notícias em desenvolvimento...

CONTINUE LENDO: